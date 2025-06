V nadaljevanju preberite:

Po predlogu sprememb zakona o maturi bi dijaki, ki opravljajo poklicno maturo, izobraževanje na univerzitetnih študijih lahko nadaljevali le, če bi opravili tri predmete splošne mature: slovenščino, matematiko in tuji jezik. Pristojni razlagajo, da s tem dijakom srednjih strokovnih šol omogočajo, da bodo študij sploh lahko opravili, v Dijaški organizaciji Slovenije pa so prepričani, da bo to mnogim zaprlo univerzitetna vrata.