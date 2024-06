Na Soči se je ponesrečil kajakaš, Nadiža odnesla trojico mladih

V petek se je med veslanjem na reki Soči zgodila nesreča. Tuj državljan se je pri veslanju s kajakom pod naseljem Trnovo ob Soči prevrnil, zaradi obilnega deževja narasla reka Soča pa ga je odnesla naprej proti Kobaridu, je Gorska reševalna služba Tolmin objavila na socialnih omrežjih.

Za iskanje in reševanje so takoj aktivirali gorske reševalce, gasilce in reševalce iz vode. Skupno so začeli s pregledovanjem narasle reke od Otone proti Trnovemu ob Soči. Med iskanjem so našli kajak in več predmetov pogrešanega kajakaša. Okoli 18.30 ure so v Kataraktu nekaj metrov od obale našli tudi truplo pogrešanega kajakaša.

V iskanju in reševanju je sodelovalo 20 reševalcev GRS Tolmin, osem reševalcev Društva reševalcev iz vode, 11 gasilcev PGD Kobarid in 10 gasilcev PGD Tolmin.

To je bila letos druga nesreča kajakaša na reki Soči. Prva se je le nekaj dni prej končala bolj srečno. »Reševalci srčno želimo, da bi bilo teh nesreč čim manj,« so še zapisali.

Na Nadiži po neurju še vedno iščejo trojico mladih

V italijanski Furlaniji-Julijski krajini po hudem neurju danes nadaljujejo iskanje dveh deklet in fanta, ki jih je v petek pri Čedadu odnesla reka Nadiža. Možnosti, da so še živi, so skoraj dan po izginotju izjemno majhne, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V italijanski Furlaniji-Julijski krajini po hudem neurju nadaljujejo iskanje dveh deklet in fanta, ki jih je v petek pri Čedadu odnesla reka Nadiža. Možnosti, da so še živi, so skoraj dan po izginotju izjemno majhne, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Skoraj 20 ur po izginotju možnosti, da bi pogrešane našli žive, tako zaradi močnega toka reke kot podhladitve pravzaprav ni, poroča Ansa.

Dve dekleti in fant so bili v petek popoldne na reki Nadiži v Premarjagu blizu Čedada, ko jih je presenetila ogromna količina vode, so po poročanju italijanskih medijev v petek sporočili gasilci.

Na pomoč so poklicali z otoka sredi reke. Opazili so jih mimoidoči, ki so jim vrgli tudi vrvi, a se jih niso mogli več držati. S posnetkov na družbenih omrežjih je bilo mogoče tudi videti, kako so se poskušali oprijeti eden drugega, a jih je sila vode na koncu odnesla v različne smeri.

Po poročanju italijanskih medijev gre za 20-letno študentko iz okolice Vidma, njeno 23-letno prijateljico iz Romunije in njenega 25-letnega partnerja Romuna, ki živi v Avstriji.

Pri iskanju trojice sodelujejo gasilci, civilna zaščita in gorski reševalci, ki uporabljajo tudi helikopterje in drone.

Huda neurja na severovzhodu Italije so divjala od četrtka. Poleg Furlanije-Julijske krajine je poplavljalo tudi v deželi Benečija (Veneto).