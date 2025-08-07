Medicina dela proti prepovedi testiranja delavcev na THC

Medicina dela opozarja, da bi prepoved testiranja delavcev na THC na rednih pregledih, ki jo predvideva zakon o konoplji za omejeno osebno rabo, onemogočila odkrivanje zlorab, poroča Dnevnik. Podobne pomisleke imajo na ministrstvu za delo, apel pa bodo preučili tudi na ministrstvu za zdravje. Predlagatelji zakona so »odprti za razpravo«.

V razširjenjem strokovnem kolegiju za medicino dela, ki je v Sloveniji najvišji strokovni organ za medicino dela, pristojne pozivajo k spremembi določila o prepovedi testiranja na THC ob rednih pregledih delavcev. Delavci, ki so odvisni od THC, namreč lahko opravljajo tudi zelo tvegana dela. Med skupinami, kjer bi bila lahko varnost delavca oziroma drugih ljudi posebej ogrožena, so izpostavili poklicne voznike ter zaposlene v kontroli zračnega prometa, v državnih represivnih organih, v jedrskih objektih, v zdravstvenih ustanovah ter v vzgoji in izobraževanju, navaja današnji Dnevnik.

Pomislekom se po pisanju časnika pridružujejo tudi na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa ter v Združenju medicine dela, prometa in športa. Sklep s stališčem o predlaganih spremembah je stroka poslala ministrici za zdravje Valentini Prevolnik Rupel in ministru za delo Luki Mescu, je razvidno iz obvestila na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije.

Na ministrstvu za delo imajo po poročanju Dnevnika podobne pomisleke kot v medicini dela. Na nevarnost z vidika varnosti in zdravja pri delu opozarja direktorat ministrstva za delovna razmerja in pravice iz dela. Zakonsko določen izvzem določenih preiskav, ki kažejo na (ne)izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev pri kandidatih za delo ali delavcih v delovnem procesu, bi pomenil odstop od temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu iz evropske in slovenske zakonodaje, so za Dnevnik ocenili na ministrstvu.

»Apel razširjenega strokovnega kolegija bomo skrbno preučili, saj je ključno, da zakonodajne rešitve ne ogrožajo varnosti na delovnem mestu in da omogočajo pravočasno ukrepanje v primerih zaznanih tveganj za zdravje delavcev,« pa so za časnik napovedali na ministrstvu za zdravje. Če se bo na podlagi strokovnih mnenj in razprave izkazalo, da je nekatere člene smiselno prilagoditi v smeri večje zaščite zdravja in varnosti delavcev, bodo na to jasno opozorili, so navedli.

Zakon so sredi julija predstavili v Svobodi in Levici. Kot so navedli, prepoved delodajalcev, da testirajo THC uporabnikov v okviru rednih zdravstvenih pregledov delavcev, uvajajo z vidika zaščite uporabnika. Prisotnost THC v telesu pa se medtem lahko ugotavlja v primeru ugotavljanja kršitve prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, izhaja iz predloga.

Poslanka Svobode Sara Žibrat je v odzivu za STA zapisala, da je takšen predlog nastal zato, ker sledi THC lahko v telesu ostanejo tudi po več tednov, čeprav uporabnik konopljo uživa le priložnostno in tako ne more vplivati na njegovo siceršnje psihofizično stanje.

»V poslanski skupini Svoboda smo odprti za razpravo o tem, ali bomo od določenih poklicev zahtevali, da pred rednim testiranjem na droge več tednov ne uporabljajo konoplje niti priložnostno, medtem ko lahko sicer izven delovnega časa uporabljajo alkohol in druge prepovedane droge, katerih sledi se v krvi in urinu ne zadržijo dlje časa,« je zapisala. Po njeni oceni gre za strokovno, delno pa tudi ideološko vprašanje.

Ob tem je poudarila, da predlog ni dokončen in se bo glede na prejete pripombe smiselno dopolnjeval. Pred obravnavo predloga bodo zahtevali tudi javno predstavitev mnenj, na katero bodo vabljeni tako stroka kot nevladne organizacije, je še zapisala.