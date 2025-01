Zbornica: Nadzor Medicorja ni pokazal le administrativnih pomanjkljivosti

V zbornici zdravstvene in babiške nege, kjer so po smrti 80-letnice opravili nadzor v Medicinskem centru Medicor, so se odzvali na izjave predsednice uprave centra Metke Zorc. Njena izjava, da je zbornica v nadzoru zaznala pretežno administrativne pomanjkljivosti, ki niso vplivale na izid zdravljenja bolnice, po navedbah zbornice ni točna.

Pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije so v sporočilu za javnost poudarili, da pri ugotovljenih nepravilnostih v Medicinskem centru Medicor ni šlo zgolj za administrativne pomanjkljivosti. Osem od 16 zaposlenih izvajalcev zdravstvene nege, ki so bili vključeni v zdravstveno obravnavo pacientke, oktobra 2023 denimo ni izpolnjevalo pogojev za samostojno opravljanje dela v zdravstveni negi v Sloveniji, so opozorili pri zbornici.

Gre za primer pacientke, ki so jo oktobra 2023 operirali na srcu, približno 12 ur po operaciji pa je izkrvavela in umrla.

V Sloveniji niso uspešno zaključili postopkov priznavanja kvalifikacij

Dodali so, da so ti izvajalci izobrazbo večinoma pridobili v Republiki Srbiji, v Sloveniji pa niso uspešno zaključili postopkov priznavanja kvalifikacij pri ministrstvu za zdravje oziroma niso opravili zahtevanih preizkusov znanja slovenskega jezika ter niso bili vpisani v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege oziroma jim ni bila podeljena licenca za samostojno delo.

»Izvajalci zdravstvene nege so poklicna skupina, ki je ob pacientu prisotna 24 ur na dan, zato je za zagotavljaje varne in kakovostne zdravstvene obravnave pacientov zahtevano znanje slovenskega jezika pomembno,« so poudarili pri zbornici.

Predsednica uprave Medicorja Metka Zorc je v odzivu na ugotovitve nadzora navedla tudi, da si v medicinskem centru želijo, da bi imela zbornica zdravstvene in babiške nege pri svojih strokovnih nadzorih enaka merila tudi za državne zdravstvene ustanove. Ob tem so v zbornici zdravstvene in babiške nege poudarili, da so kriteriji in merila pri strokovnih nadzorih enaki za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti.

Medicorju predlagali 17 priporočil

V poročilu o nadzoru, ki so ga v zbornici priložili sporočilu za javnost, je med drugim navedeno, da so izvajalci zdravstvene nege in zdravniki na razgovorih zagotavljali, da ima nadzor nad oskrbo pacientov ves čas zdravnik in da izvajalci zdravstvene nege delajo pod njegovim nadzorom.

To pa po navedbah zbornice ni izvedljivo ter ni skladno s strokovnimi kompetencami in zakonodajo. Zakon o zdravstveni dejavnosti namreč določa, da zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni delavci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo, so strokovno usposobljeni za samostojno opravljanje dela v svojem poklicu in izpolnjujejo druge pogoje. Za svoje delo prevzemajo etično, strokovno, kazensko in materialno odgovornost.

Medicinskemu centru Medicor so pri zbornici predlagali 17 priporočil za odpravo ugotovljenih odstopanj in njihovo obvladovanje. Rok za realizacijo priporočil je tri mesece od prejema poročila.

Medtem ko je zbornica zdravstvene in babiške nege izredni strokovni nadzor s svetovanjem v Medicinskem centru Medicor torej zaključila, pa sistemski nadzor ministrstva za zdravje še poteka. Bil naj bi v zaključni fazi, je v ponedeljek povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

