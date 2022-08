Melamin zaključil prvo fazo sanacije podjetja

V kočevskem podjetju Melamin so zaključili s sanacijskimi deli in v želji po ohranitvi vseh delovnih mest nadaljujejo z rekonstrukcijo podjetja. Kot so sporočili iz podjetja, trenutno obratuje približno 25 odstotkov proizvodnje, izvajajo varen in postopen zagon proizvodnih zmogljivosti. Kot dodajajo, ob tem na trenutni lokaciji ne načrtujejo ponovne vzpostavitve dela proizvodnje, ki za svoje delovanje uporablja epiklorhidin.

V prvi fazi sanacije po tragični eksploziji 12. maja so sicer z lokacije nesreče odstranili vse vnetljive in druge nevarne snovi ter zagotovili delovanje vseh protipožarnih sistemov, ki v nesreči niso bili uničeni. Prav tako so v celoti izvedli dekontaminacijo območja nesreče, z lokacije pa je bila odstranjena tudi vsa poškodovana oprema.

»Opravljene analize tal in vodnih virov so pokazale, da vplivov na okolje po izrednem dogodku ni bilo. Meritve v zajetjih pitne vode, ki jih je opravila Agencija Republike Slovenije za okolje, niso pokazale vsebnosti nevarnih snovi, zato je tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje ukinil prepoved uporabe pitne vode na vseh zajetjih, tako za osebno higieno kot uživanje.

Kljub temu podjetje Hydrovod še naprej izvaja redne preglede in analize vodnih virov. Rezultati merjenja vplivov na tla, ki jih je opravil Inštitut TALUM, so prav tako pokazali, da zaradi nesreče ni prišlo do prekomernega onesnaženja tal s snovmi, ki so bile prisotne v nesreči,« so zapisali v podjetju.

Del proizvodnje bi radi preselili v treh letih

Melamin v drugi fazi izvaja rekonstrukcijska dela. Prizadevajo si ohraniti vseh 220 delovnih mest, zato, kot poudarjajo, nadaljujejo z varnim in dobro premišljenim postopnim zagonom proizvodnih zmogljivosti. Na obstoječi lokaciji trenutno obratuje približno 25 odstotkov proizvodnje – popolno delovanje so vzpostavili v kotlovnici na biomaso ter obutveni in lesni industriji –, kemična industrija pa deluje v obsegu 5 odstotkov.

Na obstoječi lokaciji ne nameravajo ponovno vzpostaviti proizvodnje, ki za svoje delovanje uporablja epiklorhidin, zato so na lokalni in državni ravni začeli z aktivnostmi za selitev tega dela proizvodnje na novo lokacijo. Skupaj s predstavniki urbanistične stroke, občine Kočevje, posebno mešano komisijo in pristojnimi ministrstvi tako trenutno pripravljajo študijo za določitev primernih lokacij.

Del proizvodnje želijo na novo lokacijo preseliti v obdobju treh let, saj je to obdobje, v katerem podjetje lahko deluje v tako zmanjšanem obsegu proizvodnje. Kot je razvidno iz zapisnika zadnjega srečanja mešane komisije, zadolžene za nadzor nad sanacijo, preučujejo pet možnih lokacij, piše STA. To so območje ob železniški progi med Lipovcem v občini Ribnica in Gornjimi Ložinami v občini Kočevje, Mala Gora, Kočevska reka blizu podjetja Snežnik in kočevska industrijska cona za podjetjem Yaskawa.