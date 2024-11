Melanie Arreaga: Ne glede na izid volitev smo z Evropo in Slovenijo zavezniki

Melanie Arreaga, začasna odpravnica poslov na Veleposlaništvu Združenih držav Amerike v Sloveniji, je na dogodku, ki je potekal ob ameriškem volilnem dnevu v Ljubljani v organizaciji AmCham Slovenija in Veleposlaništva ZDA, poudarila predanost demokraciji.

»Ko slavimo načelo, ki ščiti samo bistvo človeškega dostojanstva, je demokracija zaveza in globoka predanost verovanju, da ima vsak posameznik glas, da so transparentnost in enake možnosti v volilnem procesu bistvene ter da je vladavina prava nedotakljiva.«

Spomnila je, da je francoski diplomat in politični znanstvenik Alexis de Tocqueville po tem, ko je v tridesetih letih 19. stoletja obsežno potoval po Združenih državah Amerike, slavnostno izjavil: »Velikost Amerike ni v tem, da je bolj razsvetljena od drugih narodov, temveč v njeni sposobnosti, da popravi svoje napake.«

Po njenem prepričanju to drži še danes. »Združene države so odprta knjiga. Smo marsikaj, vendar popolni nismo. Kar nas žene, je naša odločnost, da se stalno učimo iz svojih napak, da bi lahko gradili boljšo prihodnost zase. Demokracija je temelj tega prizadevanja.«

Po njenih besedah so bile demokratične vrednote in še vedno so »svetilnik upanja«. Kljub temu pa da je treba biti ves čas na preži, saj je demokracija vselej v razvoju.

»Zato transparentnost v volilnem procesu, kot jo danes opažamo v predsedniških volitvah v ZDA, ni le proceduralna nujnost. Svobodne in poštene volitve predstavljajo upanje, sanje in prihodnost vsakega državljana in so najbolj oprijemljiv izraz zavezanosti države ljudem, ki jim služi. Volitve so glas ljudstva v akciji. Ameriški politični znanstvenik Robert Dahl je na vprašanje, zakaj podpirati demokracijo, odgovoril s poudarkom na njenih prednostih: »Spodbujanje temeljnih pravic in svobode, samoodločanja, moralne avtonomije, človeškega razvoja, politične enakosti, težnje k miru in izogibanje tiraniji.«

Transatlantsko partnerstvo med Združenimi državami Amerike, Slovenijo in našimi evropskimi zavezniki je močno, ker temelji na skupnih vrednotah, kot jih je poudarjal tudi dr. Dahl, je poudarila.

»Kot je predsednik Joe Biden poudaril, ko se je pred dvema tednoma srečal s predsednikom vlade Golobom, smo močnejši in varnejši svet, ko stojimo skupaj z dobrimi partnerji, kot je Slovenija.«

»Vsem, ki dvomijo o pomembnosti naših zaveznikov, smo jasno povedali, da so naši zavezniki zelo pomembni. Od zveze Nato do sodelovanja pri globalnih izzivih, kot so podnebne spremembe in kibernetska varnost, stojimo skupaj. To močno partnerstvo se bo nadaljevalo ne glede na izid volitev. Da, demokracija je lahko včasih burna in pogosto preizkušena v težavah, vendar je njena vrednost neprecenljiva. Vsi moramo poskrbeti, da demokracija ne le preživi, temveč tudi uspeva.«