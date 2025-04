V središču Ljubljane več zastrupitev zaradi onesnažene vode

V veleblagovnici Maximarket v središču Ljubljane se je z vodo zastrupilo več ljudi. Upravljalec vodovoda JP Voka Snaga je izdal interni ukrep prepovedi uporabe pitne vode za prehrambne namene. Razlog za prepoved je izbruh virusnih črevesnih bolezni zaradi fekalne onesnaženosti pitne vode v interni vodovodni napeljavi Maximarketa, zaradi česar je Nijz za jutri napovedal novinarsko konferenco.

Zaposleni v Maximarketu naj bi zbolevali že od sobote, na bolniški pa je tudi več poslancev iz DZ in zaposlenih pri sosednjih Novi ljubljanski banki (NLB) ter Cankarjevem domu. Oboleli poročajo o hudi diareji, bruhanju, slabosti, glavobolu, vročini in utrujenosti. Ena izmed zaposlenih pri Cankarjevem domu, je za Delo pojasnila, da sta zboleli tudi dve njeni prijateljici, ki vode nista pili neposredno v Maximarketu, temveč v okoliških lokalih.

Več ljudi se je domenvno okužilo z vodo v priljubljenem lokalu Maximarketa, nekateri pa sumijo, da bi bila lahko kriva voda lokalov v bližini. FOTO: Blaž Samec/Delo

Na Snagi sicer mirijo, da »javni sistem oskrbe s pitno vodo deluje nemoteno in varno. Pitna voda v javnem vodovodnem sistemu je zdravstveno ustrezna in skladna z določbami zakonodaje,« so zapisali. Poudarili so, da so »težave pri oskrbi s pitno vodo dokazane le v interni vodovodni napeljavi poslovnega objekta Maximarket, Trg republike 1, kjer je izdan interni ukrep prepovedi uporabe pitne vode za prehrambne namene. V primeru zdravstvene neustreznosti pitne vode v javnem vodovodnem sistemu bi uporabnike nemudoma obvestili,« so zagotovili.

Kljub temu so lokal Moji štruklji na Trgu republike do sanacije preventivno vodovoda zaprli. »Vseeno je varnost pred novimi okužbami zaposlenih in vas gostov, na prvem mestu,« so zapisali na družbenih omrežjih. Tudi v sosednji NLB so že uvedli preventivne ukrepe. Zaposlenim so razdelili ustekleničeno vodo in jim odsvetovali pitje vode iz vodovoda, poroča N1.

Za dodatna pojasnila smo zaprosili NIJZ, Snago in Mercator. Dodali jih bomo takoj, ko jih bomo prejeli.