Mesec: Minimalna plača se bo zvišala januarja v enem koraku

Minimalna plača se bo zvišala vsaj skladno z zakonsko določenim minimumom, in to v januarju v enem koraku, je danes po seji ESS napovedal minister za delo Luka Mesec. Sindikati in delodajalci glede višine dviga ostajajo vsaksebi, minister pa napoveduje, da bo upošteval oba partnerja. Kolikšen bo dvig, naj bi bilo okvirno znano v začetku decembra.

Pri zvišanju minimalne plače bosta upoštevana dva kriterija – tako minimalni življenjski stroški kot letna stopnja inflacije v decembru, ki bo znana 15. januarja, je na novinarski konferenci po seji ekonomsko-socialnega sveta (ESS) danes v Ljubljani dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesec.

Povedal je, da sta sindikalna in delodajalska stran precej narazen, kar se tiče višine zvišanja, je pa zatrdil, da bo pri določitvi višine upošteval oba preostala socialna partnerja.

Okvirni znesek bo znan decembra, končni januarja

Višina bo določena v januarju, in to v enem koraku. Medtem ko so minimalni življenjski stroški že izračunani, pa še ni znano, kakšna bo prihodnje leto ureditev glede dohodnine, tudi višina inflacije, ki se upošteva, bo znana 15. januarja. Kljub temu minister pričakuje, da bo lahko okvirni znesek minimalne plače sporočil v začetku decembra.

Sindikalna stran vztraja pri stališču, da bi bilo treba minimalno plačo zvišati v dveh korakih – v prvem, ki bi ga izvedli takoj, bi jo uskladili z zakonskih določilom, da mora za vsaj 20 odstotkov presegati ugotovljene minimalne življenjske stroške, v drugem, januarja, pa bi jo uskladili še z letno stopnjo inflacije v decembru, kar prav tako določa zakon.

Danes so dodatno še predlagali, kot je povedala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič, da bi se upoštevala tudi možnost iz zakona, da se lahko minimalna plača zviša tudi za več kot 20 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov, in sicer ob upoštevanju stanja v gospodarstvu, stanja na trgu dela, zvišanje cen življenjskih potrebščin.

Sindikati pričakujejo med 870 in 900 evri neto

Sindikati pričakujejo, da bo nova višina minimalne plače med 870 in 900 evri neto. Letos določena je pri nekaj več kot 778 evrih neto. Predsednik sindikalne centrale Pergam Jakob Počivavšek je dejal, da bi bil dvig v dveh korakih najbolj pregleden.

Delodajalci na drugi strani niso želeli govoriti o tem, kakšno naj bo zvišanje. Kot je dejal predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Tibor Šimonka, podpirajo enkratno uskladitev minimalne plače v januarju, in to z višino letne stopnje inflacije.

»Ne bežimo od tega, da je treba reagirati na rast življenjskih stroškov ter stiske ljudi in naših zaposlenih. Veliko podjetij je že med letom k temu pristopilo z različnimi draginjskimi dodatki, kar pomeni, da se tega zavedamo, in bomo tudi v prihodnje tako reagirali,« je povedal.

Priznal je sicer, da so letošnji poslovni rezultati podjetij, predvsem v prvem polletju, zelo dobri, a opozoril, da »recesija trka na vrata«. Opozoril je tudi na to, da je razlika med povprečno in minimalno plačo v Sloveniji glede na ostale države zelo majhna. Počivavšek se je s slednjim strinjal in poudaril, da bodo morali veliko postoriti za to, da se bodo zvišale tudi preostale plače v Sloveniji.