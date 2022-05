Mesec napoveduje ukrepe zaradi draginje

Revščina, prekarnost in zbirokratiziranost socialne države je Luka Mesec, kandidat za novega ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prepoznal kot glavne izzive resorja, ki ga bo vodil, vsaj dokler ne bo sprejet nov zakon o vladi, s katerim bodo vzpostavili novo ministrstvo za solidarno prihodnost. A je na predstavitvi pred pristojnim parlamentarnim odborom zagotovil, da bo tudi potem usmeritev enaka, saj se na ministrstvo Levica odpravlja kot ekipa.

»Resor zelo dobro poznamo, konec koncev smo že od začetka v parlamentu kot stranka, ki je na strani delavca, študenta, upokojenca, prekarca,« je poudaril Luka Mesec in dodal, da bodo v ožji ekipi strokovni sodelavci, ki so se v poslanski skupini ukvarjali s temi vprašanji. Državna sekretarja bosta Dan Juvan in Simon Maljevac, ki bo po Meščevem odhodu na nov resor prevzel vodenje ministrstva.

»Imamo dva namena - prvi je socialno državo postaviti nazaj na noge, da bo zagotavljala blaginjo od zibke do groba, po drugi strani jo razširiti še na stanovanja in dolgotrajno oskrbo, hkrati pa se pripraviti na izzive, ki so pred nami. V mislih imamo draginjo, ki ljudi ne sme potiskati v revščino. Pripravili bomo ukrepe v zvezi s tem, računamo na podporo tako predsednika vlade kot finančnega ministra, je strnil Luka Mesec, ki vidi jasne znake, da se naša socialna država in ureditev krhata, najbolj jasen pokazatelj tega pa je revščina, ki je zlasti pereča med prejemniki socialnih pomoč, invalidi in upokojenci, posebej samskimi ženskami, kaže se tudi med prekarci.

»Socialna država je postala zbirokratizirana in pravice obstajajo le na papirju, številni upokojenci niti ne vedo, da bi lahko koristili varstveni dodatek, sistem je preveč zapleten, da bi vsi, ki potrebujejo socialno pomoč, to tudi dobili,« je dejal koordinator Levice.

Med prvimi nalogami bo izziv draginje in z njo povezane revščine - gorivo se je na letni ravni zvišalo za 35 odstotkov, hrana za skoraj desetino. V načrtu imajo dvig najnižjih plač, pokojnin in socialnih pomoči - minimalna plača na vsaj 800 evrov neto, sočasno pa bodo na novo pripravili izračun minimalnih življenjskih stroškov (zadnji je iz leta 2017), da bodo na novo ovrednotili minimalno plačo. Ta naj bi po formuli namreč znašala vsaj 20 odstotkov več, kot so minimalni življenjski stroški. S tem novim izračunom bodo uravnavali tudi socialne transferje, ki jih bodo prilagajali potrebam gospodinjstev.

»Naša pokojninska reforma je vprašanje, kako odpravljati revščino,« je odgovoril na vprašanje, kdaj in kakšna pokojninska reforma. Dvigu upokojitvene starosti nasprotuje. Zagotovljena pokojnina za polno dobo bi zvišali na 700 evrov, v nekem doglednem času pa bi jo dvignili tako, da bo za 10 odstotkov presegla prag tveganja revščine, kar pomeni več kot 800 evrov.

»To je blazina, ki jo želimo vzpostaviti, da ljudje ne bodo padali v revščino,« je dejal kandidat za ministra za delo.

Po njegovih besedah bodo poskrbeli za instrumente za odpravo prekarnosti, eden od njih je krepitev inšpekcije in redefinicija delovnega razmerja. Nekdo, ki dela za enega samega delodajalca, a je registriran kot espe, se mora redno zaposliti. Prekarnost je tudi problem socialnih blagajn - zaposleni vplačajo enkrat višji znesek v pokojninsko blagajno kot ga ljudje v prekarnih razmerjih. Napoveduje, da bodo poskrbeli za njihove pravice do bolniške in dopusta.

Ponovno bodo vzpostavili socialni dialog in Ekonomsko-socialni svet. Sindikatom, v katerih je trenutno organiziranih le tretjina zaposlenih, bodo pomagali nazaj vzpostaviti organiziranost, saj jih potrebujejo za učinkovit socialni dialog.

Reorganizirali bodo centre za socialno delo v smeri zmanjšanja birokratizacije in več dela na terenu.

Na področju družine so imperativ enake možnosti za vse otroke, ne glede na to, v kakšno družino se rodijo. Eden od problemov, ki se ga nameravajo lotiti, so nizke preživnine, saj so enostarševske družine med tistimi, ki tvegajo revščino.

Luka Mesec

Levica

- Rojen leta 1987 v Kranju

- Po izobrazbi je diplomant evropskih študij

- Od leta 2014 je poslanec Levice v državnem zboru

- Bil je koordinator Delavsko-punkerske univerze na Mirovnem inštitutu in direktor Inštituta za delavske študije, od leta 2014 je koordinator Levice

»Postavili bomo dva nova temelja socialne države, to sta dolgotrajna oskrba in stanovanja,« je Mesec predstavil še svoj bodoči resor. Dolgotrajna oskrba je neuresničen steber socialne države, zakon bo treba temeljito prenoviti, saj je obstoječi neizvedljiv, postavili bodo nov koncept, ki bo bolj ali manj temeljil na zunajinstitucionalnih programih in medgeneracijskih centrih, ki bodo sodelovali pri solidarnostni oskrbi. Nastanitev v domu naj bo zadnja opcija. Bo pa za dolgotrajno oskrbo treba uvesti nov solidarnostni dodatek, za kar bo treba poiskati družbeni dogovor.

Pri stanovanjih pa je cilj vsaj 20.000 najemnih stanovanj do leta 2030, vzpostavitev zadrug, pregledali bodo obstoječi fond, razmišljajo, da bi na trg posegli z davki, da bi spodbujali oddajanje.

»Naš namen je zagotoviti blaginjo za vse, ne le za peščico,« je poudaril Mesec in večkrat ponovil, da bo nova vlada razveljavila zadnjo novelo zakona o dohodnini, razen v delu dviga splošne olajšave, ki vpliva na višje neto plače.