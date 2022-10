Milan Brglez Nataši Pirc Musar očital odvisnost od tranzicijskega kapitala

Dopoldanski del 14. kongresa koalicijske stranke SD je minil v znamenju nagovora kandidata za predsednika republike Milana Brgleza. Po dosedanjih mirnejših, mestoma profesorskih nastopih, se je Brglez danes na Ptuju pokazal v precej bolj odločni luči, tako glede vsebine svoje kandidature kot glede odnosa do konkurentov v predsedniški tekmi. Zase trdi, da je neodvisen od interesov tranzicijskega kapitala. »Če ne veste, katera kandidatka je odvisna od njega, potem ne veste ničesar o politiki,« je Brglez prst usmeril v Natašo Pirc Musar, s katero se borita za uvrstitev v drugi krog predsedniških volitev.

»Odločen sem, da grem do konca, na džone bo odgovoril z džoni,« je povedal Brglez, ki pričakuje večji angažma tako SD kot Gibanja Svoboda na terenu. Je pa se kandidat obeh vladnih strank zavezal, da po volitvah ne misli pozabiti, kdo je in od kje je prišel. Sicer pa bo predsednik, ki bo povezoval. Najprej je začel s povezovanjem na levem spektru politike, sedaj na sredini, namerava pa seči tudi na desno pri tematikah, kjer bo to politično mogoče.

Brglez je v govoru poskušal tudi mobilizirati svoje potencialne volivce z bolj ostro retoriko do predsedniškega kandidata SDS Anžeta Logarja: »Šel sem v tekmo za predsednika republike, ker ne smemo dopustiti mračnim silam, da se igrajo z našo usodo, usodo države in njeno prihodnostjo.«

Brglezov volilni program temelji na njegovih dosedanjih političnih izkušnjah, najbolj iz časa predsedovanja državnemu zboru, ko je še bil član SMC. Obljublja, da se bo ob kršitvah ustavnega reda vedno oglasil: »Ni ga takega, ki ga ne bom zaustavil, ne glede ali se piše Janša, Golob ali Fajon, mi je čisto vseeno.« Sicer pa je vlada Roberta Goloba po njegovo najbolj socialno demokratska v zgodovini Slovenije, prav tako koalicijska pogodba.

Tanja Fajon: V stranki na SD ne bomo klonili zaradi tistih, ki v naši stranki namenoma delajo razkole in iščejo karierne priložnosti, ob prvi priložnosti pa stranko zapustijo. FOTO: Jure Eržen/Delo

Politika odprtih vrat SD

Uvodni nagovor je pripadel predsednici stranke Tanj Fajon, ki je prepričana, da SD postaja močnejša. »Smo očitna sila družbenih sprememb,« je povedala vsem dvomljivcem, ki odpirajo vprašanje o identiteti SD, ki da se izgublja v koaliciji in v raznih kompromisih. »V stranki na SD ne bomo klonili zaradi tistih, ki v naši stranki namenoma delajo razkole in iščejo karierne priložnosti, ob prvi priložnosti pa stranko zapustijo,« je povedala Tanja Fajon, ki ocenjuje, da je SD danes pomembna sila družbenih sprememb. Prepričana je, da stranka postaja vse močnejša, zato se ne sme vrteti v iskanju lastnih napak, temveč se bolj zavedati tega, kar delajo dobro in pri tem vztrajati.

Ob kongresu odmeva izjava predsednice SD Fajon, ki je v intervjuju za Delo povedala, da po tem ko je Gibanje Svoboda od SD prevzelo njihovega kandidata za mariborskega župana Vojska Flisa, pričakuje prestope tudi v nasprotno smer. »Predstavljam si, da bi se kak prestop lahko zgodil tudi v našo smer,« je povedala Fajon.

»Prestopi v politiki niso bili posebnost, tudi v SD so prišli poslanci iz drugih koalicijskih strank. Zakaj se ne bi kaj podobnega zgodilo tudi v prihodnje, ne izključujem te možnosti. Zagotovo te možnosti obstajajo. Tudi znotraj SD imamo politiko odprtih vrat,« je povedala predsednica SD.

Prednik kandidira zdaj za podpredsednika stranke

14. volilni kongres SD - udeležuje se ga 446 delegatov, ki je v skladu s statutom stranke izveden pol leta po parlamentarnih volitvah, na katerih je stranka dosegla slab rezultat, v državnem zboru jo zastopa sedem poslancev. Predsednica zatrjuje, da so pripravljeni na vročo politično jesen: »Po parlamentarnih volitvah smo strnili vrste, pokazali veliko odgovornosti in modrosti.«

Tanjo Fajon veseli, da ima stranka veliko kandidatov za podpredsedniška mesta, kar kaže na veliko dinamiko znotraj stranke. Po tem ko vodja poslanske skupine Jani Prednik kljub visoki podpori lokalnih odborov v evidentacijskem obdobju ni dal soglasja za kandidaturo za predsednika, je edina kandidatka ostala Tanja Fajon, ki se klub temu nadeja čim višje podpore na kongresu.

Je pa Prednik danes na kongresu s podporo tretjine podpisov delegatov vložil kandidaturo za podpredsedniško mesto. »Za kandidaturo sem se naknadno odločil tudi zato, ker tekom postopka evidentiranja nisem bil evidentiran na mesto podpredsednika, ker me je večina članstva evidentirala za mesto predsednika stranke, je pojasnil Prednik,

Delegati SD danes popoldne volijo dve podpredsednici in dva podpredsednika stranke. Kandidati so poslanka Meira Hot, pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, generalna sekretarka ženskega foruma Mija Javornik, Zdravka Vasiljević Rudonić, evropski poslanec Matjaž Nemec in župan Ajdovščine Tadej Beočanin. S podporo delegatov nameravata kandidirati tudi minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksander Jevšek.