HDZ zmaga, Reke pravice še v igri

V nadaljevanju preberite:

Vse objavljene raziskave volilnega razpoloženja pred jutrišnjimi­ parlamentarnimi volitvami na Hrvaškem kažejo na udobno zmago HDZ, koalicija Reke pravice pod vodstvom SDP in njihovega premierskega kandidata­ Zorana Milanovića pa zaostaja za od deset do petnajst poslanskih mandatov. V boju za tretje mesto ankete dajejo prednost Domovinskemu gibanju (DG), Zmoremo!­ (Možemo!) in Most sta skoraj izenačena v boju za ­četrto mesto.

Zanesljivo zmago HDZ na volitvah je napovedalo tudi devet univerzitetnih profesorjev, političnih analitikov in strokovnjakov za komuniciranje ter politični marketing, ki so sodelovali v veliki volilni napovedovalnici Jutarnjega lista. Osem od devetih »napovedovalcev« je ocenilo, da bo največ poslanskih mandatov v saboru dobila koalicija pod vodstvom premiera Andreja Plenkovića.