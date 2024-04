Vsi obljubljajo višje plače in manj korupcije

V nadaljevanju preberite:

Hrvaški volivci bodo v sredo, 17. aprila, izbirali novo sestavo sabora, ki bo dala novo vlado. Javnomnenjske raziskave kažejo zmago vladajoče HDZ z Andrejem Plenkovićem na čelu, a ni nujno, da bo to dovolj za sestavo nove desnosredinske vladajoče koalicije. Morda bo naposled mandatar Zoran Milanović, trenutno predsednik republike, ki uradno ne kandidira, a bo prevzel vodenje vlade, če bo uspelo sestaviti koalicijo SDP. Pripravili smo deset točk, kaj obljubljajo Hrvaški, če bo ostala na oblasti HDZ, in kaj, če bo to prevzela sedanja opozicija.