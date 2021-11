Milijoni v smeteh

V nadaljevanju preberite:

Že program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov iz leta 2016 je nakazoval, da država namerava konkretneje reševati zadeve, pravi Kokalj: »Prenovljen program, ki je v javni obravnavi od konca oktobra, je potrebo po sežigalnicah, skupaj z dolgoročno predvidenimi količinami, že precej jasno nakazal.« Pred nekaj dnevi je bila v javno obravnavo dana tudi nova uredba, vezana na sežig in podeljevanje koncesije. V omenjenem programu piše, da je ministrstvo podpisalo dogovor o umeščanju objektov v prostor v Mariboru in Ljubljani, da gre za objekte državnega pomena in da bo ministrstvo postopke vodilo skupaj z lokalnima skupnostnima, razkriva Kokalj in ocenjuje, da samo za postopek sprejemanja potrebnih prostorskih načrtov potrebujemo od dve do tri leta.