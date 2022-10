Minister bo ustavil projekt vodnega zajetja v Brkinih

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan je napovedal zaustavitev projekta za vodooskrbo Istre, ki je predvideval vodno zajetje v dolini Suhorice in Padeža v Brkinih. Kljub temu je zagotovil, da prihodnje poletje istrske občine ne bodo brez vode, kot se je zgodilo letos. Danes se je na to temo v Kopru sestal s koprskim, postojnskim in komenskim županom ter predstavniki vodovodnih podjetij. Dogovorili so se o več rešitvah.

Kratkoročne rešitve, ki naj bi jih izvedli do prihodnjega poletja, naj bi po ministrovih besedah uspele preprečiti ponovitev razmer, ko so morali julija in avusta v Istro voziti vodo s cisternami iz notranjske reke Unice. Tako bodo v skladu z dogovorom zgradili četrto vrtino na območju kraškega vodnega zajetja Klariči, ponovno vzpostavili povezavo med Rižanskim vodovodom in Miljami (pri Sveti Barbari) ter hidravlično povezali Cepke pri Kopru z Rodikom. »Za to bomo iz vodnega sklada namenili dva milijona evrov,« je povedal minister.

Rešitev na srednji rok, je nadaljeval Brežan, predvideva dva projekta – enega na kraško-notranjskem območju, drugega v Istri -, v skupni višini 90 milijonov evrov, ki jih bodo črpali iz evropskega kohezijskega sklada za obdobje 2021 do 2027. »S tem bomo v veliki meri zagotovili kvalitetno pitno vodo za Istro in Kras,« je izpostavil.

»Na podlagi mnenja delovne skupine bom predlagal vladi, da zaustavimo postopek državnega prostorskega načrta za zajezitev Suhorice in Padeža, pritokov reke Reke,« je napovedal. Po njegovih besedah je glavni argument ta, da bi šlo za neupravičen poseg v naravno vrednoto, kar je pokazalo tudi okoljsko poročilo. Obenem bi šlo tudi za poseg v zaščiteno območje Unescove dediščine Škocjanskih jam ter celo za tvegan projekt z vidika geomehanike. Slednje naj bi zahtevalo podražitev projekta za 20 odstotkov oziroma 30 milijonov evrov, prav tako pa naj bi bili problematični dostopi in vzpostavitev cest za izvajanje investicijskih del. »Kljub temu pa bomo iskali tudi dolgoročne rešitve z akumulacijo - morda v Kubedu ali kje druge - kar bo zagotovilo tudi rezervne vodne vire,« je dejal.

Na novinarsko vprašanje, koliko denarja - do zdaj porabljenega za pripravo državnega prostorskega načrta - je zaradi njegove opustitve »splavalo po vodi«, je minister odgovoril, da po grobi oceni trije milijoni evrov.