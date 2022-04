Minister Podgoršek »pozabil« plačati 800-evrski hotelski račun

Kmetijski minister Jože Podgoršek, ki kandidira na listi NSi, je konec januarja letos s soprogo dopustoval v Hotelu Bohinj, pri čemer 800 evrov visokega računa ni poravnal, vse dokler računa niso zahtevali novinarji portala Necenzurirano. V istem dnevu, ko so se na ministra obrnili z vprašanji, se je, kot pišejo, začelo »urejanje« dokumentacije in plačevanje računov za nazaj. Podgoršek zdaj zatrjuje, da je prišlo do napake in da sta s soprogo med obilico obveznosti pozabila na plačilo.

Kot navajajo v njegovem kabinetu, sta z ženo zaradi naglice odšla iz hotela navsezgodaj zjutraj in sta se zato na recepciji dogovorila, da bosta prek nakazila poravnala račun, ki jima ga bodo poslali po pošti. Očitno se je po njihovem pri tem zgodila napaka v Hotelu Bohinj in račun ni bil poslan. Tega pa menda ni opazil vse do preverjanj novinarjev.

»Minister je opozoril hotel, da mu računa še vedno niso izstavili, in je storitve nemudoma poravnal na podlagi januarske ponudbe,« še pojasnjujejo v njegovem kabinetu, ki nam je posredoval tudi račun, opravičilo in januarsko korespondenco ministra s hotelom, v kateri je povpraševal po ponudbi.

A v njej je navedeno, da je zaradi zagotavljanja razpoložljivosti omejena na dva dni izdaje in mora biti vplačana v treh dneh od pisne potrditve. Odgovor ministra, kako to, da tega ni storil, še pričakujemo.

Minister je v hotelu Bohinj z ženo bival od 27. 1. do 30. 1. 2022. Pravi, da so mu oni račun pozabili poslati. Na plačilo so ga opozorili novinarji.

Lastnik hotela, v katerem je bival, je, s katerim je ministrstvo že več kot dve leti v sodnem sporu zaradi najetih kmetijskih zemljišč v lasti države. Ker naj bi Podgoršek osebno posredoval v sporu in poskušal doseči dogovor v Merlakovo korist oziroma korist njegovega podjetja KŽK iz Kranja, novinarji omenjenega portala navajajo, da bi lahko šlo za morebitno kompenzacijo.

Težava je nastala, ker je menda KŽK del zemljišč brez soglasja oddajal v podzakup kmetom, s čimer je kršil pogodbo.

»Merlak, ki živi v Dubaju, je vztrajal, da podzakupa državnih zemljišč sploh ni bilo. Kmetje, ki so obdelovali del zemljišč, so trdili nasprotno. Popustili niso niti na skladu kmetijskih zemljišč, sodišče pa bi moralo konec lanskega leta končati sojenje in izdati sodbo. Toda vmešal se je Podgoršek. Konec novembra, nekaj tednov pred obravnavo, je sklad ostal brez direktorice Irene Majcen. Vlada jo je zamenjala čez noč, pri čemer so ji očitali nevestno, nepravilno in malomarno delo. Sama je vztrajala, da so jo razrešili zaradi sodnega spora s KŽK. Minister je menda od Majcnove zahteval, naj se poravna s KŽK, a ga ni poslušala in bila razrešena,« še pišejo na portalu.