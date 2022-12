Minister za zdravje piše zdravnikom

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan prosi stanovske kolege, da se seznanijo z vladnim predlogom zvišanja plač do končne ureditve problematike znotraj celostne reforme, ki ostaja trdna zaveza te vlade, pri kateri pa, da bodo potrebovali pomoč prav vsakega, ki jih z današnjim pisanjem nagovarja.

»Tako kot vi se tudi jaz zavedam, kako globoko je naš zdravstveni sistem zabredel in da se mu brez celostne prevetritve ne piše nič dobrega. To je tudi glavni razlog, da sem se z ekipo podal na to pot, saj si želimo ustvariti sistem z jasnimi pravili igre, v katerem si bomo nekoč želeli delati in nas bo tako osebnostno kot poklicno izpolnjeval«, je med drugim zapisal v pismu, pod katerega sta se podpisala tudi oba državna sekretarja Ministrstva za zdravje - Azra Herceg in mag. Tadej Osterc, ki izhajata iz zdravniške stroke.

Pismu je priložena preglednica iz katere izhaja, kako bi se konkretnim skupinam v zdravstvu plače dvignile v kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike.

Vladni predlog zvišanja (1. stran). Vir: Ministrstvo za zdravje

Vladni predlog zvišanja (2. stran). Vir: Ministrstvo za zdravje



Minister zdravnike prosi, da upoštevajo, da vladni predlog ponuja, kar je v dani makroekonomski situaciji in ujetosti v enotni sistem plač v javnem sektorju plač v tem trenutku možno. »Ob tem se je treba zavedati, da nas čaka nepredvidljiva zima in spomladi bomo kot država že vedeli kakšno bo finančno stanje države kot celote.«



Vladni predlog po besedah Bešič Loredana naslavlja predvsem tiste med zdravniki, ki začenjajo poklicno pot, si ustvarjajo družine in so bili z njihove strani prepoznani kot tisti, pri katerih je, tudi zaradi privlačnosti poklica, potrebno takoj reagirati. »Takih vas je več kot polovica. Vsem vam bi se po našem predlogu plača zvišala za 20%. Za 8% s 1.januarjem 2023, razlika pa le tri mesece kasneje, s 1. aprilom 2023.«



Minister opozarja, da vladni predlog ne pušča v ozadju tistih z izkušnjami in velikim bremenom odgovornosti. »Tako smo v prvem koraku že odpravili dosedanji plačni strop, kar se je zgodilo prvič od začetka uvedbe enotnega plačnega sistema, in sedaj ponujamo dodaten dvig v najvišjih plačnih razredih oziroma v najvišjih nazivih. Po našem predlogu bi vsi, ki so tako rekoč obtičali

na 57. plačnem razredu, sedaj prešli s 1. aprilom 2023 v 59. plačni razred, hkrati pa pridobili možnost dodatnih napredovanj, kar za nekatera delovna mesta pomeni tudi končni 66. plačni razred.«

Po obljubah ministra bodo v plačem sistemu do 1. aprila 2023 zgradili poseben steber zdravstva, ga do poletja vložili v zakonodajni postopek in uveljavili s 1. januarjem 2024. »Takrat bomo naslovili vse, kar se v okviru teh pogajanj ni dalo, ker terja sistemske premisleke in spremembe.«