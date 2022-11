»Zdravništvo je jezno, nezadovoljno in prestrašeno. Ves čas poudarjamo ničelno toleranco do agresivne komunikacije in to pričakujemo tudi od partnerja, s katerim naj bi gradili javni zdravstveni sistem,« je po štiriurnem srečanju stavkovnega odbora v izjavi za RTV Slovenija povedal Gregor Zemljič, vodja pogajalske skupine za zdravnike in zobozdravnike, ki mu je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan grozil po telefonu.

Večji del razprave je potekalo ravno na to temo. Zaupniki sindikata so poročali iz svojih zavodov ravno o tem nezadovoljstvu, ki je dodatno združilo zdravnike in zdravnice in jih poenotilo, je povedal Zemljič.

Prijava zoper Bešič Loredana na KPK Na Komisiji za preprečevanje korupcije so potrdili, da so prejeli prijavo v zvezi z domnevnim izvrševanjem pritiskov ministra za zdravje na sindikat Fides oziroma njegovega člana. Primer v postopku predhodnega preizkusa obravnavajo prednostno.

V drugem, krajšem delu razprave pa so na Fidesu se dotaknili ponudbe vlade, ki bi dvignila plače za štiri razrede plus enega (že dogovorjenega) za vse zdravnike do 57. plačnega razreda, slednjim pa je vlada s 1. aprilom že obljubila odpravo stropa in en razred, ki je že dogovorjen, dodali pa bi še en razred, skupaj torej dva. V Fidesu zahtevajo, da se zdravnikom v vseh plačnih skupinah plače dvignejo za šest razredov

Zemljič je dejal, da ne zavračajo vladnega predloga, v nekaterih delih se jim zdi dober, medtem ko se v delu, ki povzroča velika nesorazmerja znotraj zdravniških vrst in ne naslavlja ustrezno več kot 40 odstotkov opravljenega zdravniškega dela, z njim ne morejo strinjati.

»Danes je bila razprava zelo dolga in težka in odbor je sklenil, da v tem trenutku, ob tako težkih vprašanjih, ne more sprejeti odločitve, kako naprej,« je povedal Zemljič in dodal, da je bila zato sprejeta odločitev, da o mnenju z anketo vprašajo članstvo in se na podlagi tega odločijo o nadaljnjih korakih. Anketa gre v izvajanje že z jutrišnjim dnem

Ne glede na rezultate, pa se bodo zdravnikom plače zvišale, saj je za spremembo kolektivne pogodbe dovolj podpis enega sindikata, ki zastopa zdravnike. In da se bo tak podpis zgodil, je po današnjih pogajanjih s sindikati zdravstva in socialnega varstva skoraj že zagotovljeno.