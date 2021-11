Simona Kustec bo najverjetneje ostala ministrica

Poslanci bodo dobrih petnajst ur razpravljali o že drugi interpelaciji proti ministrici za izobraževanje Simoni Kustec. Očitajo ji, da je zanemarila priprave na novo šolsko leto v teh epidemioloških razmerah, da ne upošteva stroke, da ni sposobna ali noče prisluhniti vključenim v proces vzgoje in izobraževanja. V vzgoji in izobraževanju je težko najti koga, ki ministrico podpira, a za zdaj kaže, da bo tudi to interpelacijo prestala.

Interpelacijo so na začetku septembra vložili v Levici v sodelovanju s poslansko skupino SD in podpisi poslancev LMŠ, SAB in nepovezanih poslancev. Gre za že drugo interpelacijo, a očitki so podobni, je dejal prvi podpisani Matej T. Vatovec: »Navodila so prihajala prepozno, šolniki niso bili slišani, kaj šele uslišani, in zato smo doživeli že tri fiaske v zadnjem letu in pol: prvo zapiranje, zmeda ob letošnjem šolskem letu in jezo nekaterih ob uvedbi samotestiranja. Za vse je odgovorna ministrica, njena glavna krivda pa je neaktivnost, nezmožnost in nesposobnost skrbeti za šolsko polje.«

Če je bila na začetku septembra največja težava nepripravljenost na novo šolsko leto, spomnimo, da so navodila prišla konec avgusta, je v zadnjih dveh tednih gotovo največja težava samotestiranje. Ravnatelji, ki so pričakovali, da bo pred šolami burno, so bili tudi po sestanku z ministrico, ki so ga organizirali le dan pred začetkom samotestiranja, razočarani. Ker so bila njena navodila neživljenjska. Eno izmed ravnateljic je, denimo, zanimalo, kaj naj naredi z otrokom, ki bo prišel brez soglasja, starši pa ponj ne bodo prišli do popoldneva. Ali ga lahko pelje na malico in kosilo? Odgovor ministrice je bil: »Če boste spoštovali, kar je predpisano v odloku, potem teh otrok ne smete spustiti v šolo. In se bodo morali izobraževati na daljavo. Nobene malice, nobenega kosila, ničesar.«

Pomanjkanje dialoga

Predsednik zveze ravnateljev Gregor Pečan je dejal, da je bilo delo ministrice v epidemiji gotovo težko, da pa bi bilo lahko boljše: »Pogrešamo komunikacijo, ta je v zadnjem tednu precej okrepljena glede na kar nekaj prejšnjih mesecev. Ampak to ni nič novega. Že pri kakšnem ministru pred njo je bilo vsaj tako slabo ali pa še slabše. Zelo dolgo je, odkar smo imeli na mestu ministra za šolstvo človeka, ki bi bil res strokoven in kompetenten, ki bi upošteval stroko, sodeloval z njo, jo spodbujal k sodelovanju in tako naprej. Ni celovite strategije za razvoj slovenskega šolstva. In ta ministrica v tej smeri ni naredila kaj dosti, prejšnji minister prav tako ne. Če bo interpelacija uspešna, lahko le z nelagodjem čakamo, kdo bo potem vodil ministrstvo za šolstvo. Glede na vse izbire v zadnjem času, nismo optimistični.«

Da ministrstvo s Simono Kustec na čelu ne komunicira s stroko, so večkrat opozorili tudi v Svizu, kjer so že lani poleti opozarjali, da bi morali v šolah namestiti prezračevalne sisteme, se to še do danes ni zgodilo.

Da bo Kustečeva najverjetneje ostala ministrica, se zavedajo tudi v opoziciji, je dejal Vatovec: »Problem je predvsem način in volja, ki jo ministrica izkazuje. Bolje bi bilo, da ne bi bila več ministrica, je pa res, da smo zdaj že tako globoko zabredli, da so starši jezni na šole, ki so zdaj postale nekakšen strelovod, čeprav bi moralo biti to nezadovoljstvo naslovljeno na vlado.«