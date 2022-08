Odmik od rezilne žice in ograje, za varne in urejene migracije

Simona Zavratnik iz kabineta ministrice za notranje zadeve in predstavnik sektorja mejne policije v upravi uniformirane policije Tomaž Pavček bosta dala izjavo za medije o aktivnostih ministrstva in policije glede nezakonitih prehodov državne meje.

V prvih sedmih mesecih je policija obravnavala nekaj več kot 8200 tujcev, ki so nezakonito prečkali mejo, okoli 90 odstotkov jih je zaprosilo za azil. Prevladujejo državljani Afganistana, Pakistana in Bangladeša, povečalo pa se je število Kubancev, Indijcev in Burundijcev, je povzel Tomaž Pavček. Letos so prijeli 130 oseb, ki so osumljeni tihotapstva ljudi, med njimi prevladujejo državljani Srbiji. Slovenija ne zaznava povečane kriminalitete, za katero bi bili osumljeni tujci, ki nezakonito vstopajo v državo, je poudaril.

Simona Zavrtanik je pojasnila, da na ministrstvu pripravljajo celovito migracijsko strategijo, pri čemer izhajajo iz načel zagotavljanja varne, solidarne in vključujoče družbe. Spoštovanje človekovih pravic je temelj, je poudarila. »Solidarnost in vključujoča družba sta principa, ki pomenita odmik od rezilne žice in ograje, pomenita zavezo, da se zavzemamo za migracije, ki bodo zakonite, varne in urejene,« je dejala.

Zavratnikova je poudarila, da podatki nikakor ne potrjujejo teze o večanju kriminalitete zaradi migrantov, temveč jo ovržejo. Migracij tako niso niti kulturna, niti ekonomska, niti varnostna grožnja, temveč pomemben dejavnik tako sodobnih kot tradicionalnih družb.

Izjavo lahko spremljate na spodnji povezavi: