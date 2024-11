Veste, da vam lahko pripada višji znesek vdovske pokojine?

V nadaljevanju preberite:

Do 31. decembra imajo potencialni upravičenci čas za oddajo vloge za dodelitev zagotovljene vdovske pokojnine, letos uveljavljenega instituta, s katerim naj bi se vsaj nekoliko izboljšal položaj ovdovelih z najnižjimi prejemki. Združenje za dostojno starost Srebrna nit in poslanci SD so vlado pozvali, naj ta rok vsaj podaljša, še bolje pa bi po njihovem mnenju bilo, da bi ga kar črtali, saj da mnogi niti ne vedo, da jim ta nova pravica pripada. Na pristojnem ministrstvu odgovarjajo, da pripravljajo predlog, s katerim bodo, če bo le mogoče, rok za oddajo vlog podaljšali.