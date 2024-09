Vloge za zagotovljene vdovske pokojnine naj upravičenci oddajo čim prej

V nadaljevanju preberite:

Od dolge vrste parcialnih posegov v pokojninski sistem od zadnje reforme je (ponovna) vzpostavitev instituta zagotovljene vdovske pokojnine najbrž tisti, ki je deležen največ odobravanja v javnosti. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) pozivajo upravičence, naj oddajo vloge, saj se bo iztekel rok za tiste, ki so že lani izpolnjevali pogoje. Številni, ki so že zaprosili za pravico, pa že več mesecev čakajo bodisi na odločbo bodisi na izplačilo.