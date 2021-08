Učencev in dijakov nihče ne bo nadzoroval

Testi bodo v lekarnah v ponedeljek

Glede dogajanja na OŠ Prebold, pa je državni sekretar dejal, da mora vsak delodajalec oziroma nadrejeni, ne glede na to, ali gre za javni ali zasebni sektor, dolžan zagotavljati varnost na delovnem mestu in upoštevati navodila. »Epidemija je tukaj in narašča, prav je, da se varni pogoji zagotovijo tudi na tej OŠ.«



Število okužb se iz dneva v dan oziroma tedna v teden povečuje, v četrtek so potrdili 542 novih okužb, delež pozitivnih je 18,4-odsoten, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Sedemdnevno povprečje znaša 398, 14-dnevna incidenca pa 219,2, kar pomeni, da je Slovenija prestopila prad rdeče faze epidemija. Za prehod v rdečo fazo po evropskem semaforju mora namreč 14-dnevna pojavnost koronavirusa na 100.000 prebivalcev v neki državi znašati več kot 200. Veča se tudi število hospitaliziranih, danes se v bolnišnicah zdravi 117 bolnikov, od tega 19 na intenzivni negi. V sredo je sicer prvič po 20. juniju število bolnikov, ki se zaradi covida-19 zdravijo v bolnišnicah, preseglo število sto.

S prihodnjim tednom se pričenja novo – še eno negotovo – šolsko leto, v katerem pa bodo del odgovornosti nosili tudi učenci in dijaki sami, in sicer z rednim enotedenskim samotestiranjem. Samotestirali se bodo učenci zadnjih treh let osnovne šole, tj. sedmega, osmega in devetega razreda, dijaki srednjih šol, ki se redno izobražujejo, in otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa. Testiranje bo brezplačno.Samotestiranja bodo potekala na domu oziroma na lokaciji, kjer dijaki živi, testiranje pa se bo izvajalo enkrat tedensko v enakih časovnih presledkih, je na novinarski tiskovni konferenci pojasnil državni sekretar na ministrstvu za zdravje mag.Podrobnosti v zvezi s samotestiranjem je predstavil državni sekretar na Ministrstvu za zdravje mag. Robert Cugelj:Kot je zagotovil državni sekretar, so včeraj lekarnam posredovali dopis za nabavo testov, zato da bodo testi na voljo v vseh lekarnah, tudi zasebnih, že v začetku prihodnjega tedna. »Glede na dobro organiziranost lekarn verjamem, da bodo testi na razpolago 30. avgusta, ko se lekarne odprejo,« je zagotovil.Pojasnil je, da je za dvig testov potrebna veljavna kartica obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičenca do testov. Starši ali skrbniki pa ne morejo dvigniti testov na svojo kartico. V primeru, da učenci nimajo s seboj kartice, morajo pokazati potrdilo o vpisu, kar je nujno tudi pri starejših učencih oz. dijakih, ki sicer glede na letnico rojstvo, ponavadi ne sodijo v izbrano skupino oziroma pri tistih, ki so v izobraževalni proces stopili že s petimi leti.Vsak upravičenec lahko dvigne pet testov na mesec in katerikoli dan v mesecu. Cugelj je dodal, da bodo testom priložena jasna navodila in ob tem učence in dijake pozval k odgovornem samotestiranju: »Zdravje je na prvem mestu in varno šolsko okolje lahko zagotavljamo z doslednim samotestiranjem.« Ob tem je pojasnil, da ministrstvo samotestiranja ne bo preverjalo, saj so prepričani, da so učenci in dijaki dovolj odgovorni in bodo s tem prispevali svoj del k varovanju zdravja.V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju mora učenec ali dijak oziroma starši ali zakoniti zastopniki nemudoma obvestiti izbranega osebnega zdravnika osebe, ki bo učenca ali dijaka napotil na testiranje s testom PCR. O tem pa je potrebno obvestiti tudi šolo oziroma ravnatelje, do takrat pa ostati v samoizolaciji in upoštevati navodila NIJZ.Kot je pojasnil državni sekretar, je potrebno odpadke, ki so nastali pri samotestiranju dati v plastično vrečko, ko je ta polna, jo je treba namestiti v novo vrečko in označiti, da gre za odpadke samotestiranja, potem pa počakati še 72 ur, da lahko te odpadke odvržejo med mešane odpadke.Učence in dijake je pozval k deljenju izkušenj samotestiranja, saj jim bo to na ministrstvu v veliko pomoč.