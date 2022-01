Ministrstvo uvedlo ločene kvote za Slovence brez slovenskega državljanstva

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s spremembo pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu uvedlo ločene kvote za vpis Slovencev brez slovenskega državljanstva na slovenske univerze. Za ločene kvote si je prizadevala predvsem ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, ki je nad spremembo izrazila zadovoljstvo.

V preteklosti je pravilnik namreč določal razpis skupne kvote prostih mest tako za Slovence brez slovenskega državljanstva kot za tujce iz držav nečlanic EU, kar pa naj bi zamejcem in izseljencem, ki spadajo v to kategorijo, pogosto oteževalo dostop do študija v Sloveniji.

Zato je vlada julija lani na pobudo Jaklitscheve ministrstvu za izobraževanje naložila, naj pripravi spremembe, po katerih bodo vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva ločena od skupnih vpisnih mest s tujci iz držav nečlanic EU. Ministrstvo je spremembe nato pripravilo, skupaj z drugimi spremembami pravilnika so bile v uradnem listu objavljene prejšnji teden.

Helena Jaklitsch. FOTO: Blaž Samec/Delo

Jaklitscheva je v današnji izjavi dejala, da je zadovoljna, da je ministrstvo sledilo njihovi pobudi. S spremembami bodo lahko v prihodnje tudi fakultete, »upoštevaje tako dejanske potrebe kot ali predvsem tudi interese Slovenije povečale vpisna mesta, namenjena našim rojakom, kar so nekatere fakultete tudi že sporočile«, so ob tem zapisali v uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ga vodi Jaklitscheva.

Po vrnitvi ti študentje pogosto postanejo stebri in ambasadorji slovenstva

»Po našem trdnem prepričanju je v nespornem interesu Republike Slovenije, da čim več mladih Slovencev iz slovenskega zamejstva ter sveta študira v Sloveniji. Med študijem v domovini se ti mladi odločilno utrdijo v svoji slovenski identiteti, razvijejo in okrepijo znanje slovenskega jezika in se kulturno obogatijo. Ti posamezniki ob vrnitvi v svoje zamejsko ali izseljensko okolje pogosto postanejo stebri in ambasadorji slovenstva, nekateri med njimi pa se odločijo tudi za stalno preselitev v Slovenijo, kar je za našo državo, ki se sooča z demografsko krizo, zelo pomembno,« so navedli.

Rešitev je, kot navajajo, na sestanku z ministrstvom pred časom podprla tudi rektorska konferenca, ki jo sestavljajo rektorji štirih slovenskih univerz.