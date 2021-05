Ministrstvo za šport in turizem

V nadaljevanju preberite:

Kriza je priložnost za nove izzive, pobude in rešitve. Med več kot enoletno blokado življenja zaradi epidemije covida-19 so bili močno prizadeti vsi družbeni sistemi. Šele nedavno, med zadnjimi, so se sprostili omejitveni ukrepi v športu in turizmu. Posledice zaustavitve dejavnosti bomo čutili še leta, težaven položaj pa je nekatere spodbudil k ponovnemu razmišljanju o tem, da bi lahko bila šport in turizem v okviru slovenske vlade umeščena in obravnavana drugače kot zdaj. Zbrali smo stališča iz politike, športa in turizma.