Ministrstvo za zdravje o upravljanju čakalnih seznamov

Pacienti, ki so jim bili kontrolni pregledi iz opravičljivih razlogov preloženi, so bili oktobra letos izbrisani s čakalnih seznamov. Na problem so Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije opozorili v Zdravstvenem domu Idrija, kjer so do zdaj odkrili enajst izbrisanih pacientov. Tomaž Glažar, direktor ZD Idrija, je danes, ko je zbral še več informacij, pojasnil, da je ob prejetem obvestilu ministrstva o izbrisu napotnic v septembru medicinska sestra v ambulanti za pulmologijo pregledala vse vpisane podatke v čakalni knjigi za prve preglede.

Ni pa bila pozorna na kontrolne preglede, ker ti pred letom 2020 niso bili predmet preverjanja veljavnosti neizkoriščenih napotnic, in njihov preklic po 30 dneh. Po izbrisu napotnic so bili torej izbrisani samo prenaročeni pacienti za kontrolne preglede, ki so imeli datume obravnav po datumu izbrisa.

Na ministrstvu za zdravje bodo na novinarski konferenci, ki se bo začela ob 9.30, spregovorili o upravljanju čakalnih seznamov in eNaročanja. Podali bodo tudi informacije o profesionalizaciji svetov zavodov. V ponedeljek se je namreč zaključil javni poziv , s katerim so iskali nove člane svetov zavodov. Za člane svetov zavodov se je prijavilo 192 posameznikov, katerih ustreznost strokovne službe ministrstva že preverjajo. Namen poziva je bil v profesionalizaciji svetov zavodov, je pojasnil Aleš Šabeder, vršilec dolžnosti direktorja Urada RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. Po njegovih besedah se zdaj pripravljajo tudi poenoteni akti svetov zavodov, ki bodo razdeljeni na tri sklope. Poenotenju aktov bo sledilo poenotenje statutov in temu bo sledilo tudi novo imenovanje članov svetov zavodov. Kandidati, ki bodo imenovani, bodo izbrani iz baze prijavljenih kandidatov. Prijavila se je tudi velika večina trenutnih članov svetov zavodov, je dejal Šabeder.

Na ministrstvu pripravljajo tudi spremembo uredbe o sejninah, ki so danes na precej nizki ravni (člani zdaj prejemajo 58 evrov bruto). Po novem bi bila sejnina sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela, ki bo vezan na uspešnost delovanja določenega javnega zavoda.