V ponedeljek potrdili rekordnih 8681 okužb, delež pozitivnih 62,9-odstoten

Včeraj so ob 13.803 PCR testih potrdili 8681 novih okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih je 62,9-odstoten. Gre za največje število potrjenih primerov v enem dnevu doslej. Poleg tega so včeraj opravili še 111.960 hitrih antigenskih testov.

V ponedeljek so zabeležili 1248 okužb več kot pred tednom, ko je število potrjenih primerov okužb prvič preseglo 7000. Takrat so zabeležili 7433 okužb, nato pa je bilo to število še nekoliko preseženo minuli petek, ko je bilo potrjenih okužb 7591. Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi s prejšnjim dnevom povečalo za 5287. Trenutno je v državi aktivnih 76.047 primerov okužbe, sedemdnevno povprečje znaša 6882 in je višje za 501. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 3592, kar je 252 več kot dan prej.

V prejšnjem tednu so pri nas potrdili skoraj 45.000 novih primerov koronavirusnih okužb, daleč največ od začetka epidemije in okoli 19.000 več kot teden prej. Kljub temu število hospitaliziranih covidnih bolnikov ostaja na približno enaki ravni, prav tako tistih na intenzivni terapiji. Umrlo je 42 bolnikov s covidom-19, štirje manj kot v tednu prej.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Od jutri dodatne izjeme pri karantenah

Poleg že veljavnih izjem glede karantene na domu, ki veljajo od 10. januarja (cepljeni s poživitvenim odmerkom, tisti, ki so covid-19 preboleli pred desetimi dnevi oziroma največ 45 dnevi, preboleli in hkrati polno cepljeni), bodo od srede na tem seznamu tudi osebe, zaposlene v zdravstvu, sociali ter vzgoji in izobraževanju. Če bodo ti v tesnem stiku, se bodo morali ob prihodu na delo sedem dni vsak dan testirati in uporabljati zaščitne maske tipa FFP2.

Osebe se lahko testirajo s testom za samotestiranje pri delodajalcu oziroma s hitrim testom pri izvajalcu, v primeru tesnega stika zunaj procesa delovnega mesta pa morajo o tem obvestiti delodajalca, je v včerajšnji izjavi za javnost povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Izjeme od karantene so tudi učenci, dijaki in študenti po rizičnem stiku z nekom, ki se je okužil pri pouku oziroma na predavanjih.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Enako se bodo ti sedem dni zapored samotestirali s hitrimi antigenskimi testi v šolah, zanje bo še naprej veljala uporaba kirurških zaščitnih mask. Celoten razred bo šel v karanteno, če bo v 14 dneh okuženih 30 odstotkov učencev v razredu. Enak protokol velja za predšolske otroke, le da zanje samotestiranje ni predpisano, je pojasnil Poklukar in dodal, da se karanten, odrejenih pred sredo, ne preklicuje. Poleg dela bo po spremembi odloka učencem, dijakom in študentom namesto 15 testov na mesec zagotovljenih 20 testov.