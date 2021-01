Mladi napovedujejo stavko, če jih ministrica ne bo uslišala

Peticija in video

Napoved odklopa

Mladi, združeni v gibanju Zahtevamo šolo, so ministrici za izobraževanjeposlali odprto pismo. V njem opozarjajo, da učenje na daljavo ni primerna rešitev za trenutno situacijo: »Razumemo, da je trenutna epidemiološka slika daleč od idealne, ampak takšen način dela, sploh za tako dolgo obdobje, kot ga imamo pri nas, ni več zadostna rešitev za prepreke, ki nam jih je zastavila epidemija.«Gibanje je nastalo na pobudo predstavnikov nekaterih slovenskih gimnazij in dijaških gibanj. Ministrici pišejo, da je prejela že vrsto dopisov, peticij in pisem, a se nanje ni odzvala: »Poleg vrnitve v šole si predvsem želimo boljšega načina komunikacije. Del tega je tudi neposredni dialog.« Ministrico tako vabijo na pogovor, njihova osnovna cilja pa sta »šolanje po modelu C, ne glede na epidemiološko sliko, in prilagoditev mature«.Pismo bodo ministrstvu predali danes, na ogled pa je že video, v katerem učenci in dijaki opozarjajo na trenutno stanje: »Naša izobrazba in razvoj stagnirata. Nimamo časa, da bi čakali na umiritev okužb, ker nam svet v obdobju, ki bo sledilo, ne bo prizanašal – dokaz za to je že vaša odločitev, da bo letošnja matura kljub situaciji potekala skoraj nespremenjeno.«Prihodnji teden se šole odpirajo samo za prvo triado, in še to ne v vseh regijah. Doma bodo ostali najmlajši osnovnošolci v goriški, posavski in jugovzhodni regiji. Mladi v videu še opozarjajo: »Od nas zahtevate, da v celoti izpolnimo svoje dolžnosti, vi pa svojih ne: naša odgovornost je, da si pridobimo ustrezno izobrazbo za samostojno in odgovorno življenje, vaša pa, da nam to zagotovite – to vam nalaga 57. člen Ustave Republike Slovenije. Trditev, da lahko pouk na daljavo ustrezno nadomesti klasičnega, je laž: to lahko potrdijo številna pričevanja tako šolarjev in dijakov kot tudi pedagoških delavcev. Žrtvovanje mlade generacije za rešitev trenutne krize ni sprejemljiva rešitev. Zdaj je že jasno, da šole niso glavni vir okužb in da mladi nismo rizična skupina.«Mladi od ministrice zahtevajo, da poišče rešitve za ustreznejši način šolanja: »Zahtevamo, da še enkrat pretehtate svoje odločitve in najdete rešitev, da lahko šola spet postane vir učenja in znanja, ne pa samo stranska aktivnost, ki jo lahko prekine že slaba internetna povezava. Hkrati pozivamo vse družbeno odgovorne posameznike in organizacije, da se nam pridružijo v zahtevi politikom, naj spremenijo ukrepe, povezane s šolanjem na daljavo, in s tem v celoti izpolnijo svojo dolžnost, ki je varovanje in skrb za vse državljane Republike Slovenije, tudi tiste, ki še nimamo volilne pravice.«V gibanju, kjer so objavili tudi spletno peticijo , so še napovedali: »Če za naše zahteve ministrstvo in vlada ne bosta imela posluha, bomo ukrepali v obliki štrajka.« Kot so odgovorili za Delo, z dijaškimi skupnostmi slovenskih šol načrtujejo stavko, kjer se en dan ne bodo udeležili predavanj preko zooma. Predvidoma naj bi se to zgodilo prvi teden v februarju, vendar upajo, da bodo vendarle uslišani.