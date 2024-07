Mladi rokometaši napolnili Koper

»Olé, olé! Dajmo naši! Obrana! Goool!« se v teh dneh po Kopru sliši kričanje in mešanje jezikov. Mladi rokometaši, večinoma stari med 13 in 17 let, so v teh dneh preplavili mesto in skrbijo za živahen utrip. Letošnjega jubilejnega 30. Eurofesta, evropskega mladinskega rokometnega festivala - ki traja od preteklega četrtka, sklenil pa se bo jutri - se je udeležilo 243 ekip iz 21 držav. Skupno tekmuje nekaj več kot tri tisoč športnikov, okrog tisoč pa je spremljevalcev. Mladi prihajajo iz različnih evropskih držav, pa tudi iz Moldavije in celo Tajvana, ki je na festivalu redno prisoten že več desetletij. V zadnjih letih po številu prednjačijo tudi francoski klubi, kjer je rokomet izjemno razvit in so tudi že več let v svetovni špici.

V zadnjih letih po številu prednjačijo tudi francoski klubi. FOTO: Eurofest

Organizator Eurofesta Tone Barič, po rodu Sevničan, ki se je tudi sam ukvarjal z rokometom - najprej kot igralec in nato kot trener - za festival živi že 32 let (v času pandemije covida-19 sta bili dve izvedbi odpovedani). Na idejo je prišel, ko se je s piransko ekipo rokometašic, ki jih je treniral v zgodnjih devetdesetih letih, udeležil podobne prireditve v italijanskem Teramu (dežela Abruci). »Ko se lotiš tako velikega projekta, pa naletiš na številne ovire, predvsem finančne, ki jih je treba premagovati. Ponosen pa sem, da se - z izjemo obdobja covida - nobeno leto nismo odpovedali festivalu, pri tem se lahko zahvalim tudi svoji uigrani ekipi,« pove. Zalogaj je sicer velikanski in pri tem mu pomaga predvsem koprska občina, kamor je prireditev pred leti preselil iz sosednje Izole. »Žal pa mi je, da nam ne uspe privabiti večjih sponzorjev,« navede.

Poleg športnega dela Eurofesta se v Kopru odbijajo tudi številne spremljevalne aktivnosti. FOTO: Eurofest

Mladi, za katere sicer velja starostna omejitev od devet do 26 let (imajo tudi članske ekipe) ter njihovi trenerji in drugi spremljevalci prenočujejo bodisi v hotelih, hostlih in zasebnih nastanitvah bodisi v osnovnošolskih stavbah oziroma telovadnicah. »Nekatere ekipe si sicer ne bi mogle privoščiti prihoda, zato jim ponudimo več možnosti,« pojasni Barič.

Glede na to, da je letošnja prireditev jubilejna, niso omejevali števila udeležencev, zato je obremenitev še toliko večja. Rokomet igrajo v 17 kategorijah na desetih igriščih – od tega so štiri zunanja, šest pa je notranjih dvoran. Osrednje prizorišče je na Ukmarjevem trgu, kjer tekme trajajo tudi po polnoči in še čez. Tako igrišče, tik ob morju, je, kot poudari sogovornik, edinstveno. »Na vsakem igrišču odigramo povprečno 18 tekem, skupno jih bomo okoli 850. Jutri se bodo pomerili še polfinalisti in finalisti,« navede. Veseli ga, da so tribune polne in da udeleženci uživajo. Kot še omeni, letos nastopajo pod sloganom I feel Slovenia, saj jim je promocijsko vlogo za našo državo priznala tudi Slovenska turistična organizacija.

Osrednje prizorišče je na Ukmarjevem trgu, kjer tekme trajajo tudi po polnoči in še čez. Tako igrišče, tik ob morju, je, kot poudari sogovornik, edinstveno. FOTO: Eurofest

»Prvič sem na turnirju in moram reči, da se imamo prav lepo,« je povedala Simona Maria Florea, trenerka danske ekipe. Z otroki se gredo najraje kopat tudi v Žusterno, kjer je vodni park, pohvalila je tudi hrano. »Imeli pa smo nekaj težav, saj smo rezervirali dve sobi, a smo dobili eno in zdaj smo malo stisnjeni. Pa saj gre tudi tako,« se je posmejala.

»Računamo na polfinale za vsaj štiri naše kategorije,« je medtem ko smo ga zmotili med tekmo, prijazno povedal trener Novega Beograda Nikola Maksimović. Njihova ekipa se že deseto leto udeležuje turnirja in kot je zagotovil, so z obiskom Kopra vselej zelo zadovoljni - kaj pa bi lepšega od igranja, druženja in kopanja!