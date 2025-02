Lepi za umret

V nadaljevanju preberite:

An Park je bila popolnoma obsedena z normo 120. Skoraj en teden ni zaužila ničesar, razen vode z malo soli in kakšnega vitaminskega dodatka. Ni se kdove kako borila z lakoto, je pa pogosto izgubila zavest. A je bila trdno odločena, da bo dosegla cilj.

Vodna dieta je v Južni Koreji postala skrb vzbujajoče priljubljena. Na različnih družbenih omrežjih mlade ženske in moški delijo svoje izkušnje, pri čemer trdijo, da so izgubili tudi po deset kilogramov, ker so se več dni – včasih en teden, včasih celo deset dni brez premora – odrekali vsemu razen vodi. Na omrežju X nastajajo skupine, katerih člani so med stradanjem drug drugemu v oporo. Ker v tej državi še vedno trajajo zimske počitnice, zlasti srednješolci svoj prosti čas pogosto izkoriščajo za to, da bi dosegli želeni videz

