Nekemični zasvojenosti tudi kompulzivno nakupovanje in telesna vadba

Zasvojenost z vedenji, kot so uporaba interneta, igranje videoiger in iger na srečo, je pomemben javnozdravstveni izziv, ugotavljajo na NIJZ. Zaradi odsotnosti telesnih znakov, ki so značilni za zasvojenost s kemičnimi snovmi, ostajajo nekemične zasvojenosti pogosto nediagnosticirane, kar otežuje njihovo prepoznavo pri posameznikih.

Nekemične oziroma vedenjske zasvojenosti niso povezane z uživanjem psihoaktivnih snovi, temveč se razvijejo zaradi ponavljajočih se vedenj, ki posamezniku prinašajo občutek ugodja ali olajšanja. Priznane oblike nekemičnih zasvojenosti vključujejo igranje iger na srečo in igranje videoiger, ki sta uradno, v diagnostičnih klasifikacijah, opredeljeni kot motnji.

Poleg teh pa strokovnjaki opozarjajo še na druge oblike, kot so druge digitalne zasvojenosti, predvsem z družbenimi omrežji in internetom, pa tudi zasvojenosti s seksualnostjo in pornografijo, odnosi, pretirano posvečanje delu, kompulzivno nakupovanje, nenadzorovano prehranjevanje in pretirana telesna vadba. Vsaka od teh oblik lahko resno vpliva na posameznikovo življenje in zahteva pozornost ter ustrezno obravnavo.

Največje tveganje za digitalne zasvojenosti je pri starih od 15 do 19 let. Ponavljajoča se vedenja v stresu ali tesnobi prinesejo olajšanje. Stiske se poglabljajo po principu snežne kepe, zdravljenje je dolgotrajno.