Vsaka pokajena cigareta posamezniku skrajša življenje za 20 minut

Enaintrideseti januar je dan brez cigarete, ob tem pa Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) vsako leto kadilce spodbuja k opustitvi kajenja. To namreč prinese številne koristi za zdravje v vsakem starostnem obdobju.

Med odraslimi prebivalci Slovenije, starimi med 15 in 74 let, kadi tobak nekaj več kot vsak peti (22 odstotkov), kot kažejo zadnji podatki, ki so na voljo za leto 2023. Še pred letom 2020 smo beležili, da kadi tobak približno vsak četrti odrasli prebivalec Slovenije, odstotki so torej sedaj nekaj nižji, so iz NIJZ pojasnili za Delo. Odstotki kadilcev so višji med moškimi: v letu 2023 med moškimi 24 odstotkov in ženskami 20 odstotkov. Odstotki kadilcev so višji v aktivni populaciji, torej v populaciji med nekje 25 in 50 letom starosti, med mlajšimi in starejšimi je delež kadilcev nižji.

Zaradi tobaku pripisljivih bolezni vsako leto umre 3123 prebivalcev Slovenije, starih 30 let in več, kar je približno 60 vsak teden, pojasnjuje na NIJZ. Tobaku je pripisljiva skoraj vsaka šesta smrt (15 odstotkov), med moškimi skoraj vsaka peta smrt (18 odstotkov), med ženskami skoraj vsaka sedma (13 odstotkov).

Od teh smrti jih je približno 40 odstotkov pred 70. letom starosti, torej gre za prezgodnje smrti. Najpogostejši vzrok tobaku pripisljivih smrti je rak – vsaka druga tobaku pripisljiva smrt je posledica raka. Vsako leto zaradi tobaku pripisljivega raka umre 1683 prebivalcev Slovenije, starih 30 let in več, od teh je dve tretjini oziroma 68 odstotkov moških. Bolezni srca in žilja so vzrok skoraj vsaki tretji tobaku pripisljivi smrti, bolezni dihal pa vsaki šesti.

FOTO: Shutterstock

Ena škatla na dan, sedem ur življenja manj

Študija, o kateri je konec decembra pisal Guardian, razkriva, da vsaka pokajena cigareta skrajša pričakovano življenjsko dobo za 20 minut. To je skoraj dvakrat višja ocena, kot tista iz leta 2000. To pomeni, da zavojček 20 cigaret v povprečju odvzame sedem ur življenja. Rezultati raziskovalcev z Univerzitetnega kolidža v Londonu (UCL) tako kažejo, da cigarete še bolj skrajšujejo življenje, kot so mislili doslej.

Analiza kaže, da bi kadilec, ki pokadi deset cigaret na dan in preneha kaditi do konca leta, lahko izognil izgubi 50 dni življenja, je pokazala ocena. »Ljudje na splošno vedo, da je kajenje škodljivo, a pogosto podcenjujejo, kako zelo,« je povedala dr. Sarah Jackson, glavna raziskovalka v skupini za raziskave alkohola in tobaka na UCL. »V povprečju kadilci, ki ne prenehajo, izgubijo okoli desetletje življenja. To je deset let dragocenega časa, življenjskih trenutkov in mejnikov z ljubljenimi osebami.«

Kajenje povzroča številne bolezni in smrti – kar do dve tretjini dolgoletnih kadilcev po svetu umre zaradi tobaka. V Združenem kraljestvu povzroči okoli 80.000 smrti letno in četrtino vseh smrti zaradi raka v Angliji, navaja Guardian v omenjeni študiji.

Študija, ki jo je naročilo britansko Ministrstvo za zdravje, temelji na najnovejših podatkih iz Britanske študije zdravnikov, ki se je začela leta 1951 kot ena prvih obsežnih raziskav o učinkih kajenja, ter Študije milijona žensk, ki spremlja zdravje žensk od leta 1996.

FOTO: Shutterstock

Medtem ko je prejšnja ocena v reviji BMJ iz leta 2000 ugotovila, da ena cigareta v povprečju skrajša pričakovano življenjsko dobo za približno 11 minut, najnovejša analiza, objavljena v Journal of Addiction, to številko skoraj podvoji na 20 minut – 17 minut za moške in 22 minut za ženske.

»Nekateri morda mislijo, da jim ni mar, če izgubijo nekaj let življenja, glede na to, da starost pogosto zaznamujejo kronične bolezni ali invalidnost. Vendar pa kajenje načenja relativno zdrava srednja leta in pospešuje slabšanje zdravja. To pomeni, da bo imel 60-letni kadilec običajno zdravstveni profil 70-letnega nekadilca,« je za Guardian povedala dr. Sarah Jackson, glavna raziskovalka v skupini za raziskave alkohola in tobaka na UCL.

Čeprav nekateri kadilci živijo dolgo, drugi razvijejo bolezni, povezane s kajenjem, in zaradi njih umrejo že v štiridesetih letih. Razlike so posledica različnih kadilskih navad, kot so vrsta cigarete, število vdihov in globina vdihavanja. Ljudje se razlikujejo tudi po občutljivosti na strupene snovi v cigaretnem dimu.

FOTO: Shutterstock

Avtorji poudarjajo, da morajo kadilci popolnoma prenehati s kajenjem, da bi dosegli vse koristi za zdravje in pričakovano življenjsko dobo. Prejšnje raziskave so pokazale, da ni varne ravni kajenja: tveganje za srčne bolezni in možgansko kap je le približno 50 odstotkov nižje pri ljudeh, ki pokadijo eno cigareto na dan, v primerjavi s tistimi, ki jih pokadijo 20 na dan. »Prenehanje kajenja v vsakem starostnem obdobju je koristno, vendar prej ko kadilci sestopijo s tega tekočega traku smrti, daljše in bolj zdravo življenje lahko pričakujejo,« so zapisali.