Mlinski kamen za Šentrupert

Šentrupertčani načrtujejo letos odplačati 400 tisočakov dolga. Župan Andrej Martin Kostelec našteva: »Za finančni najem vrtca 192.000 evrov, 122.000 evrov za dolgoročne kredite, 45.000 evrov za sodne postopke in 38.000 evrov za zamudne obresti.« Zaradi odplačevanja dolgov bo občina prikrajšana pri investicijah, še posebno v cestno infrastrukturo …

Zaradi prekomernega zadolževanja v preteklosti je oteženo tudi poslovanje občine. Kostelec pravi, da je bilo »zelo kritično« zlasti prvi dve leti, saj so jim grozile izvršbe. Občina zdaj tekoče poravnava obveznosti, še vedno pa ne more izvajati razvojnih projektov. »Prestrukturiranje obveznosti bi bila zelo dobra rešitev, a ne dobimo soglasja Ministrstva za finance (MF). To smo predlagali že v 2019 in 2020, vendar smo naleteli za gluha ušesa,« obžaluje Kostelec.