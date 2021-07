Mobilizacijski potencial vladajoče stranke se je začel krušiti

Pričakovano sta se Delova komentatorjaintokrat osredotočila na nedeljski referendum o noveli zakona o vodah . Volivci so v veliki večini zakon zavrnili in vladipokazali nezaupanje.»Nekaj manj kot osemsto tisoč ljudi je prišlo na glasovanje, in to v vročih dnevih in dnevih dopusta. Osemsto tisoč ljudi na referendumu je redkost, več jih bilo samo na referendumu, ki se je prikrival s predsedniškimi volitvami,« je dejal Ali Žerdin. »Presenetili smo se,« je odgovoril Markeš. »Številka je ogromna in smiselna. Toda na glede vse ovire, ki so jih vladajoči postavili, je bila motivacija volivcev velika. Nismo samo dosegli kvoruma, ampak smo ga skoraj podvojili.«Žerdin je nadaljeval, da je težje napovedati uspeh referendumov kot volitev, predvsem zaradi nizke udeležbe na referendumih v preteklosti. »Za zakon je glasovalo malce več kot tisoč ljudi. To je kazalec, da se mobilizacijski potencial, s katerim se je sedanja vladajoča stranka vedno hvalila, počasi začel krušiti. Sto tisoč ljudi je za njih nizka številka,« je dejal Žerdin. »To je slaba številka za slovensko desnico in takšen rezultat jih lahko upravičeno skrbi.«Še več zanimivih misli poslušajte v video pogovoru.