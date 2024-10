Gasilci ponoči odstranjevali posledice deževja in burje

Zaradi močnih padavin velja danes za jug Slovenije oranžno opozorilo, na jugozahodu pa je napovedana tudi močna burja, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Krka in njeni pritoki še vedno naraščajo, danes pa lahko v širšem obsegu poplavijo v spodnjem toku.

Oranžno opozorilo velja do dopoldneva, ko se bo vreme v osrednji in jugozahodni Sloveniji umirilo. Na jugovzhodu države pa bo zaradi močnega vetra veljalo rumeno opozorilo.

Krka in njeni pritoki počasi naraščajo in poplavljajo na območjih pogostih poplav. V srednjem toku bo naraščala predvidoma do dopoldneva, v spodnjem toku pa do popoldneva. Poplavljene površine se bodo postopno povečevale, pri čemer lahko Krka v spodnjem toku poplavi v širšem obsegu, opozarja agencija.

Kolpa je v zgornjem in srednjem toku po prehodnem upadanju pričela ponovno naraščati, v spodnjem toku pa se njeno naraščanje nadaljuje. Pretok Kolpe naj bi se začel zmanjševati.

Tudi preko noči so na območjih regijskih centrov za obveščanje Brežice, Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Nova Gorica, Postojna in Slovenj Gradec gasilci ter delavci komunalnih in cestnih podjetij odstranjevali posledice deževja in burje na Primorskem. Na upravi za zaščito in reševanje so zabeležili 86 dogodkov, od tega 64 v povezavi z burjo.

Na terenu je bilo aktivnih 35 prostovoljnih gasilskih enot in pet poklicnih. Gasilci so s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte, iz objektov črpali vodo in odstranjevali podrta drevesa in posledice plazov, so sporočili z uprave.

Danes bo oblačno z občasnimi padavinami. FOTO: Jure Eržen/Delo

Na Primorskem močna burja

Danes bo oblačno z občasnimi padavinami. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem sprva zmerna do močna burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, v Zgornjesavski dolini okoli 4, na Primorskem do 17 stopinj.

Jutri bo sprva oblačno, ponekod bo občasno še rahlo deževalo. Popoldne se bo v zahodnih krajih oblačnost trgala. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, v alpskih dolinah okoli 2, najvišje dnevne od 9 do 15, na Primorskem ob šibki burji okoli 17 stopinj.

V nedeljo in ponedeljek bo deloma sončno z meglenim jutrom. V ponedeljek bo zapihal jugozahodnik, topleje bo. Zjutraj lahko burja na Primorskem na izpostavljenih mestih še dosega sunke okoli 100 km/h.