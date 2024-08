Močan veter največ težav povzročil na območju Ljubljane

Neurje z močnim vetrom in obilnim dežjem, ki je v sredo v večernih in nočnih urah prešlo Slovenijo, je največ težav povzročilo na območju Ljubljane, Maribora in Slovenj Gradca. Zabeležili so skupno 59 dogodkov, večina je bila v povezavi z močnim vetrom, ki je podrl večje število dreves, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.

Nevihte v osrednji in severni Sloveniji so spremljali močni nalivi in močni sunki vetra, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso). Najmočnejši naliv so v obdobju 30 minut izmerili v Jelendolu, 27 milimetrov padavin. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na hidrološki postaji Brinje v Ljubljani, in sicer 80 kilometrov na uro.

Močan veter je podrl večje število dreves, od katerih jih je nekaj padlo preko parkiranih vozil, preko objektov in cestišč, se naslonilo in poškodovalo telekomunikacijske in elektrodistribucijske vodnike, pri čemer je na območju občine Podvelka prišlo do izpada električne energije skupno okoli 1300 odjemalcem. Prav tako je veter podrl nekaj drogov telekomunikacij in javne razsvetljave ter poškodoval nekaj ostrešij objektov.

Meteorna voda je zalila in ogrožala manjše število objektov ter poplavila posamezna cestišča. Zabeležili so tri udare strele v objekte, pri čemer je v enem primeru poškodovalo dimnik in del ostrešja okoli njega. Delo s sanacijo posledic neurja so imeli gasilci skupno 76 gasilskih enot, od tega tri poklicne ter službe elektra, komunale, javne razsvetljave in druge, še poroča uprava.

Zabeležili so skupno 59 dogodkov, od tega 29 na območju Ljubljane, 11 Maribora, devet Slovenj Gradca, pet Ptuja, dva Celja, posredovali so še na območju Nove Gorice, Trbovelj in Brežic.