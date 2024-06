Močnejše nevihte je pričakovati predvsem na severovzhodu, možna tudi toča

Danes popoldne in zvečer bodo predvsem na severovzhodu Slovenije možne močnejše nevihte. Ob nevihtah so možni toča, močnejši sunki vetra in nalivi, sporočajo s Centra za obveščanje RS.

»Današnje popoldne bo predvsem v severni polovici Slovenije lahko precej burno, predvsem nas skrbijo poznopopoldanske nevihte, ki se bodo začele pojavljati v Avstriji in se potem proti večeru pomikale proti Štajerski,« je za STA povedal meteorolog Urban Žagar z Agencije RS za okolje (Arso).

Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija. »Temperature se bodo približale 30 stopinjam Celzija, torej bo glede na pretekle dni kar vroče in soparno in ravno to prispeva k boljšim pogojem za razvoj močnejših neviht,« je pojasnil.

Vodnatost rek po državi je večinoma srednja, velike pretoke ohranjajo Drava in Mura ter posamezni vodotoki v kraškem zaledju Ljubljanice. Ob nevihtah danes in jutri v popoldanskem in večernem času lahko za krajši čas hitro in močno narastejo manjši vodotoki in hudourniki, možno je zastajanje padavinske vode. Ta pojav je najbolj verjeten v severovzhodnem in severnem delu države.

»V nasprotju s približno izpred tedna dni, ko so bili nalivi dokaj stacionarni in je na majhnih območjih iz relativno majhnih neviht padla velika količina padavin, je tokrat situacija drugačna. V višinah namreč piha močnejši veter, zato bo pomikanje neviht bistveno hitrejše kot prejšnji teden. Kljub temu lahko lokalno ob morebitnem neurju pade tudi kar velika količina padavin in to lahko vpliva na hidrološki razvoj,« je še povedal meteorolog.

Telekom Slovenije zaradi neviht priporoča ljudem izklop elektronskih naprav tako iz električnega kot komunikacijskega omrežja.