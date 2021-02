Morje, kdo bo tebe ljubil, kdo oral?

Leta 1990 so slovenski ribiči nalovili še 5947 ton rib, leta 2003 -1075 ton, zdaj jih je ševsega 148 ton.

Številke o slovenskem ribolovnem popuščanju

Približno 50 milijonov evrov so doslej razdelili iz ribiškega sklada za slovenske »ribiče«.

Manj priljubljene ribe letijo nazaj v morje

V Izoli imajo največ, vendar samo pet koč. Foto Boris Šuligoj

Od melajd do tunov

Temni oblaki nad slovenskimi ribiči. Foto Boris Šuligoj

Je odprto morje nedosegljiv cilj?

70–80

tisoč ton rib na leto (po podatkih hrvaških medijev) nalovijo hrvaški ribiči, dvakrat več kot pred osamosvojitvijo

Šestkrat več morske hrane dobimo z marikulturo

Slovenci se nemalokrat norčujejo iz svoje male slane luže in iz peščice ribičev, češ da se s tako skromnim morjem, ki tako pogosto spreminja barve in daje daleč premalo za vsa rib lačna usta, res ni vredno veliko ukvarjati. Res je. V tem morju so lani vsi naši ribiči skupaj nalovili 148 ton rib, kar je za deset dni resnega dela dveh večjih bark naših ribiško prekaljenih sosedov. Toda vprašajte Avstrijce, Madžare, Slovake ali Srbe, kaj bi dali za en sam kilometer take »luže«.Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vedo, da znaša ulov slovenskih morskih ribičev manj kot 0,1 odstotka skupnega ulova v severnem Jadranu. Slovenci smo svetovni prvaki v zmanjšanju ribolova, saj po 30 letih samostojnosti ta panoga nalovi eno petdesetino nekdanje količine rib. Še več kot suhoparne številke in statistika pove pogled na zanemarjene, zdavnaj iztrošene, večinoma več kot 40 ali 50 let stare, nevarno majhne in nebogljene čolničke v naših obmorskih krajih. Kdor koli je že »kralj« te države, bi ga lahko bilo v dno duše sram tako bedne podobe »morskega ponosa«.Oglejte si ribiške čolne v Piranu, Izoli in Kopru in povejte, kam so poniknili vsi evropski milijoni, ki naj bi jih bili deležni v dosedanjih 17 letih od vstopa v EU. V prvih dveh finančnih perspektivah je ribiški sklad slovenskemu ribištvu namenil več kot 50 milijonov evrov. V novi finančni perspektivi do leta 2027 naj bi ribiški sklad obsegal še 34 milijonov evrov. Milijonov nepovratnih sredstev Evropske unije ribiči seveda ne vidijo, saj se izgubijo v birokratskem labirintu lovcev na javni denar. »Ribiči dobimo pljunek v morje. Vzemimo samo eno od načrtovanih postavk za nov operativni program. Načrt programa za ribištvo predvideva tudi pomoč za možen nakup rabljenega ribiškega plovila. Toda to možnost bodo dobili le ribiči do 40. leta starosti, ki so vsaj pet let že registrirani kot ribiči in še nimajo plovila. Kupili bodo lahko enega od obstoječih (precej starih, torej) ribiških čolnov iz Slovenije in bodo zanj morali dodati 60 odstotkov svojih sredstev. Tako se ta možnost nakupa rabljenega plovila zmanjša na enega ali kvečjemu dva ribiča,« nam pove ribičiz Kopra. Ribičem polzi iz rok evropska pomoč, izgubljajo morje (od 210 kvadratnih kilometrov morja, dosojenega z arbitražo, je 44 kvadratnih kilometrov zasedla prijateljska soseda, zato dobijo 500 evrov odškodnine na meter plovila na leto), pestijo jih podnebne spremembe in posledice prelova (za katerega so sami še najmanj krivi).V Delamarisu so se leta 2005 odločili, da ne bodo več predelovali doma ulovljenih sardel, in so ribe za predelavo raje začeli ceneje uvažati. Leta 2011 pa so lastniki izolske Ribe dali v razrez še zadnji par večjih ladij (Riba 1 in Riba 2), ki sta z lebdečo povlečno mrežo (volante) nalovili največ plavih rib pri nas. S tem »ukrepom« so lastniki družbe iztržili najlepši kos evropske »pomoči«. V razrez je šlo še nekaj drugih bark. In leta 2012 so imeli pičel ulov 328 ton rib. Do leta 2017 so sardele, sardone in druge plave ribe še lovili z zapornimi plavaricami (šakaleva). Ko so leta 2017 prenehali loviti sardele še na ta način, je slovenski ribolov padel na 128 ton. Lani pa smo (po še neuradnih podatkih, ki jih je zbral svetovalec za ribištvo Zavoda za ribištvo RS) prvič po dolgih letih doživeli skoraj četrtinsko povečanje ulova, ko je bilo ulovljenih rib za 148 ton.Aleš Bolje nam postreže s tremi vzroki za občutno izboljšanje ulova v letu 2020. Lani je ribičem uspelo ujeti enako količino molov (30 ton), ki so po količini najpomembnejša ribja vrsta v domačih mrežah. Drugi vzrok je bil nepričakovan pojav večje količine (deset ton) avtohtone vrste tigrastih kozic. Tretji vzrok za večji ulov pa je povezan s pandemijo. Mnogi ribiči, ki so zaposleni tudi v dopolnilnih dejavnostih (trgovina, turizem, kmetijstvo ...), so morali biti doma. Ker so majhni ribiči in največkrat sami na krovu, zanje niso veljale omejitve, kot so na primer veljale za italijanske ribiče večjih bark, na katerih dela v skupini po več kot pet ali šest ribičev. Lovili so torej več časa, zato so nalovili več. Več sreče so imeli predvsem kočarji, bolj prazne pa so bile stoječe mreže tako imenovanih ribičev mrežarjev, ker je bilo v njih manj orad, manj listov in ker so bili gostinci (njihovi glavni kupci) velik del leta zaprti.Slovenija je po tonaži do leta 2019 prepolovila ribiško floto (72 čolnov velikosti 355 BRT). Izdanih je 133 ribolovnih dovoljenj, aktivnih ribičev je 80, samo 40 pa je takih, ki gredo na morje vsaj 60-krat na leto. Še manj (od 20 do 30) je takih, ki živijo samo od ribištva. Med njimi je le devet ribičev, ki vlečejo s pridnenimi povlečnimi mrežami s širilkami (koče). Ti so lani nalovili nekaj več kot 100 ton rib, mrežarji pa nekaj manj kot 48 ton. V Piranu nimajo niti ene koče, v Izoli jih je pet, v Kopru štiri. Nekoliko večji ribiči so tudi sicer podjetnejši in se nemalokrat ukvarjajo še s kakšnim postranskim poslom: imajo ribarnico, trgovino, turistično dejavnost, morda kakšno njivo.Predvsem manjši ribiči (mrežarji), ki se jim majhnih količin rib ne izplača peljati na borzo v Trst, lani velikokrat niso vedeli, kam z ulovom. Če kateri ulovi za trg manj znane ali priljubljene ribe (na primer salpe, iverke, glavače, menole), je v škripcih. Nemalokrat takšne ribe letijo nazaj v morje.Nasploh je precejšnja ovira za prodajo na slovenskem trgu to, da večina slovenskih kupcev slabo pozna ribe, pripoveduje koprski ribič, ki lovi »že od rojstva«. Slovenski kupci poznajo, denimo, pet ali šest vrst rib, poleg sardel še ciplje, liste, orade, brancine in lignje. In tu se v glavnem konča. Če ribič prinese na kopno manj znano vrsto, jo težko proda, predvsem pa zanjo iztrži malo.Zlasti večji slovenski ribiči prodajo na ribjo borzo v Trstu več kot polovico svojega ulova.»Če lani ne bi imeli tržaške ribje borze, bi 90 odstotkom naših ribičev trda predla, več kot polovica bi jih propadla,« je prepričan Renato Bonja. »Po celodnevnem lovu na morju zvečer pripravimo zabojčke, stehtamo ribe in jih naslednje jutro ob štirih peljemo na borzo, blizu tržaškega pristanišča. Trgovci in drugi veliki kupci pridejo ponje ob 5.30 in do sedme ure zjutraj so vse prodane. Ob deseti uri dopoldne natančno vemo, koliko smo ta dan zaslužili, najkasneje čez en teden dobimo plačano. Nikjer drugje ni tako, da naenkrat prodaš ves ulov in dobiš realno ceno zanj. Moj ulov prodaja tudi žena Andrejka na tržnici v Kopru. Po navadi dosega enako ceno, kot jo dosežemo na borzi, vendar za prodajo porabi ves dopoldan, ribe mora sčistiti in ima še druge dodatne stroške.Na tržnici prodajamo predvsem zato, da ohranimo stranke. Ko so jo zaradi pandemije zaprli, na stojnicah nismo smeli prodajati in so poslovale samo velike ribarnice ali borza. Gostincem sam ne prodajam skoraj nič, le izjemoma. Pa tudi oni vse pogosteje kupujejo od grosistov ali na borzi. Vsaj del rib, ki jih slovenski ribiči peljemo v Trst, se čez nekaj ur vrne v številne ribarnice ali gostišča v Slovenijo. Ampak na borzi se ne zgodi, da bi šle ribe v nič. Če ob sedmih zjutraj niso prodane, jih prevzamejo trgovci na debelo in jih odpeljejo po vsej Evropi,« pojasnjuje Renato Bonja, ki se z nemalo grenkobe spominja časov, ko so v Kopru lovili sardele še s posebnimi visečimi (viseče zato, ker visijo s pomočjo plovcev z gladine proti dnu) mrežami – melajdami.»Ulov sardel z mrežami na vbod je prispeval, da so bile te bistveno okusnejše. Sam sistem pobiranja rib iz melajd (zaradi jemanja iz mrežnih očes ribam iz škrg odteče kri) prispeva k temu, da so tako ulovljene sardele neprimerno boljše kot tiste iz lebdečih povlečnih ali zapornih plavaric. Zadnjič sem z melajdami poskušal pred kakimi štirimi leti, vendar jih je bilo le za nekaj zabojčkov. Ulov je zamuden, saj je treba iz mreže pobrati vsako sardelo posebej, in zato tudi precej utrudljiv.Tudi ulov s šakalevo (zaporno plavarico) se ni več obnesel, saj je zanj potrebnih več ribičev. Ker rib ni ravno toliko kot včasih, ne moreš imeti toliko zaposlenih. Povrhu vsega pa so zadnja leta sardele čedalje bolj drobne, z njimi je vse manj zaslužka in se posel ne izplača. Nikakor ne moremo konkurirati veliko večjim italijanskim ali hrvaškim ribiškim posadkam,« pravi Bonja.Po podatkih vodje oddelka za morsko ribištvo pri Zavodu za ribištvo Slovenijelovijo Hrvati večje količine sardel iz dveh vzrokov: »Pri njih ribja predelovalna industrija deluje in izvaža, imajo pa tudi več gojišč tunov, kjer jih hranijo z velikimi količinami sardel (po nekaterih ocenah kar 30.000 ton na leto). Te tune prodajajo večinoma na japonski trg. Torej je povpraševanje po sardelah na Hrvaškem precejšnje.«Po podatkih hrvaških medijev se količina ulova na Hrvaškem giblje med 70.000 in 80.000 tonami rib na leto, to je približno dvakrat toliko kot pred osamosvojitvijo.Zadnja leta vse pogosteje opažajo jate tunov v Tržaškem zalivu. Slovenski ribiči iz Nabrežine, Križa in bližnjih vasi so bili predvsem v prvi polovici prejšnjega stoletja znani po uspešnih množičnih ulovih tunov, o čemer nazorno priča ribiški muzej v Križu. Slovenske oblasti si pred vstopom v EU niso izbojevale pravice do ribolovne kvote za vsaj minimalno število tunov, ker so tedanji predstavniki države presodili, da se prizadevanje za tunolovno kvoto ne izplača. Dandanes pa ribiči tedanji slovenski administraciji takšno odločitev zamerijo, saj je prizadeta ribiška tradicija in odvzeta možnost, da bi se malim ribičem kdaj izboljšal zaslužek, omogočila dopolnitev turistične ponudbe, in ne nazadnje za športni ribolov. Če zdaj ulovijo tuna, ga morajo zavreči.»Hrvaški ribiči so poleg kvot za ekonomski izlov tunov dosegli še izjemo, da lahko v primeru nenamernega ulova tuna v krožno zaporno plavarico tega prodajo, če ne presega pet odstotkov teže skupnega ulova rib,« pojasni Renato Bonja. Aleš Bolje, ki je kot svetovalec za ribištvo vezni člen med ribiči in ministrstvom, pa pojasni: »Na ministrstvo smo podali pobudo, da bi tudi Sloveniji vrnili minimalno možnost ulova vsaj v primerih nenamernega izlova ali za športni ribolov. Finančno in organizacijsko-administrativno je to zahteven projekt, saj terja poseben nadzor, posebno pristanišče iztovora. Vseeno smo dali pobudo, da ministrstvo preuči možnost, kako bi našim ribičem vrnili delček tradicije.«V morju skoraj vsako leto drugačne razmere​, zadnja leta je občutno več tigrastih kozic. V mrežah je tudi vse manj hrustančnic (morskih psov in skatov), ugotavlja Bojan Marčeta.Specialist za biotsko raznovrstnost biolog dr. Lovrenc Lipej z Morske biološke postaje Piran NIB pa pravi: »Pojav skakavk je posledica podnebnih sprememb, saj je to vrsta, ki je značilna za Sredozemlje in južni Jadran. Skakavka seveda povzroča težave, ker pleni druge ribe. V Tarski vali so pred leti namesto cipljev v mrežo dobili poldrugo tono skakavk, sicer plenilk cipljev. Hrustančnice izginjajo povsod po Sredozemlju, še posebej v njegovem zahodnem delu ... Nenavadno pa je, da so lani v Piranskem zalivu opazili in ulovili več skatov,« pravi Lipej, ki predlaga, da bi bilo za pomoč našemu ribištvu koristno, če bi javnost izobraževali o uporabnosti nekaterih vrst rib, ki so bile nekdaj redno na krožnikih Istranov, danes pa so skoraj pozabljene, zato na trgu ne dosegajo primerne cene, čeprav so podobno kakovostne.Našim morskim ribičem trenutno povzročajo največ težav ogromne količine velikih klobučnjakov (Rhizostoma pulmo). »Danes je dan po burji, ko se klobuki umaknejo na dno. V takih razmerah nima smisla loviti, in zato sploh nisem izplul. V mrežo se prav kmalu nabere na stotine kilogramov klobukov, ki onemogočajo ulov. Ne vem, ali je kdo izračunal škodo, ki jo nam in morskemu okolju povzročajo tako množični pojavi meduz,« pravi Renato Bonja.Čeprav slovenski ribiči že zdaj nimajo primernih bark (le nekaj jih je dolžine od 17 do 18 metrov) in niti interesa, da bi lovili v odprtem morju, so ob hrvaški napovedi razglasitve izključne gospodarske cone (IEC) opozorili, da morajo ohraniti možnost ribolova v tem delu Jadrana, saj bi si to želeli v primeru kakršne koli nesreče v svojem malem zaprtem teritorialnem morju. Z ministrstev za kmetijstvo in za zunanje zadeve so nam pojasnili, da tudi v primeru razglašene hrvaške IEC velja evropska uredba o skupni ribiški politiki, ki določa, da imajo ribiška plovila EU enak dostop do vseh voda EU (razen za teritorialno morje in rezervate, seveda). Slovenski ribiči lahko v Jadranskem morju (tudi v IEC) lovijo v okviru dodeljenih ribolovnih kvot.Specialist za pomorsko pravo dr. Mitja Grbec pravi: »Slovenski ribiči bodo lahko v IEC lovili le v okviru pravil skupne evropske ribiške politike, ribiči tretjih držav pa ne. Lovili bi lahko na podlagi morebitnih kvot, ki bi jim bile priznane v sklopu skupne ribiške politike EU. Žal sistem določanja kvot v Jadranskem in Sredozemskem morju v skupni ribiški politiki še ni v celoti uveljavljen. Tudi zaradi vpliva, ki ga imajo mednarodne regionalne ribiške organizacije, kot na primer Generalna komisija za ribištvo za Sredozemlje (FAO). Se bodo pa v Jadranskem morju te kvote za članice EU z vzpostavitvijo IEC najverjetneje uresničile. To dokazuje tudi 28. januarja sprejeta uredba sveta EU o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib, ki določa kvote v Jadranskem morju za čolne iz EU.Omenjena uredba za slovensko ribištvo konkretno določa, da je ob upoštevanju posebnosti slovenske flote in njenega zanemarljivega vpliva na staleže malih pelagičnih in pridnenih vrst primerno ohraniti obstoječe ribolovne vzorce ter slovenski floti omogočiti dostop do minimalne količine malih pelagičnih vrst in kvote za pridnene staleže. Kvota glede ulova sardel in sardonov temelji na ravni ulova iz leta 2014,« pojasnjuje Mitja Grbec. Z ministrstva za kmetijstvo pa dodajajo, da večletni načrt upravljanja malih pelagičnih vrst ter pridnenih vrst v Jadranu, ki je bil sprejet na ravni EU z letno uredbo o ribolovnih možnostih, predvideva izjemo, ki slovenskim ribičem omogoča do 300 ton ulova malih pelagičnih vrst na leto.Ena od rešitev pri pridobivanju morske hrane je marikultura. Po podatkih Sursa so ribogojci in školjkarji leta 2019 v slovenskem morju vzredili za 913 ton morske hrane, torej vsaj šestkrat več, kot je nalovijo ribiči. Od tega so vzredili največ školjk – 798 ton je bilo užitnih klapavic (dagenj ali pedočev). Več kot polovico školjk gre v izvoz, predvsem v Italijo.iz ribogojnice Fonda pa nam je povedala, da so v letu 2019 pridelali kakih 80 ton brancinov (in začeli vzrejo orad), ki jih več kot polovico izvozijo, predvsem na avstrijski trg. Študija, ki jo je izdelala Morska biološka postaja, kaže, da ima slovensko morje še neizkoriščene možnosti za gojenje školjk (poleg klapavic in ladink tudi ostrig). Nekoliko manj je možnosti za širitev vzreje rib. Nove lokacije za marikulturo predvideva osnutek pomorskega prostorskega načrta, ki je še v javni obravnavi.