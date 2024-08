Mors: Na relacijah z redno linijo uporaba spartana ni racionalna

Ministrstvo za obrambo je v sklopu obsežnega investicijskega cikla naročilo dve transportni letali spartan – enega v prejšnjem mandatu in je tudi že v uporabi, drugega pa še pričakujejo, predvidoma bo prišlo prihodnje leto. Prav tako kot poseben modul za gašenje in VIP-modul za prevoz potnikov, kar naj bi to investicijo naredilo dvonamensko.

Vlada je z razširitvijo sklepa na predlog ministrstva omogočila tudi uporabo spartana, ko je vladno letalo falcon prizemljeno, a kot smo poročali, je bil že prvi poskus, da bi ga v takšnih okoliščinah uporabili, prejšnji teden neuspešen. Let z njim do Pariza in nazaj bi namreč stal skoraj 60 tisočakov. Zakaj potem vlada kupuje potniški modul in kdo naj bi z njim letel?

»Modul se bo uporabljal za posebne prevoze na daljših razdaljah, predvsem na območjih, kjer pripadniki Slovenske vojske sodelujejo na mednarodnih operacijah in misijah,« navajajo na ministrstvu za obrambo, ki ga formalno vodi predsednik vlade Robert Golob, sicer pa edini državni sekretar Damir Črnčec. Pravijo, da uporaba letala spartan z modulom za prevoz potnikov ne bo racionalna za službene poti manjših delegacij na relacijah, za katere so na voljo redne letalske povezave.

V letalu je prostora za 46 vojakov ali 34 padalcev, ob uporabi modula za potnike, ki bo stal 2,6 milijona evrov brez DDV, bo vanj vgrajenih šest VIP-sedežev in 18 sedežev za spremljevalno osebje.

Novega letala, ki bi nadomestilo falcon, star že dvajset let in z vse več težavami, pa ni v proračunskih načrtih.