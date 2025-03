Ministrstvo za solidarno prihodnost za svetovalce in analize dalo 285.000 evrov

Ministrstvo za solidarno prihodnost (MSP) je na nedavne kritike ekonomista Mateja Lahovnika, ki opozarja na neučinkovitost ministrstva pri vzpostavitvi sistema dolgotrajne oskrbe, pa tudi na pomanjkljivosti v kadrovski politiki in upravljanju sredstev, za Delo poudarilo, da zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo začel veljati v prihodnjih mesecih, predstavlja temeljito reformo sistema, ki je nujna zaradi staranja prebivalstva in povečanih potreb po dolgotrajni oskrbi.

»Delo na tem področju poteka intenzivno, vendar pa je jasno, da vzpostavitev celovitega sistema zahteva čas, koordinacijo z drugimi institucijami ter veliko usklajevanja,« so zapisali za Delo.

V zvezi z očitki, da je na ministrstvo za solidarno prihodnost veliko zaposlenih, rezultatov pa ni, odgovarjajo, da je tam trenutno zaposlenih 106 javnih uslužbencev. »Od tega jih ima 79 sklenjen aneks za delo od doma, vendar to ne pomeni, da vsi zaposleni opravljajo delo od doma vsak dan. Delo na daljavo se opravlja v obsegu, ki je odvisen od narave nalog in potreb delovnega procesa. Delo od doma omogoča večjo fleksibilnost in racionalnost, saj zmanjšuje stroške prevoza in izgubljenega časa pri vožnji na delo.«

»Ob ustanovitvi MSP je bilo z drugih ministrstev premeščenih 61 javnih uslužbencev, kasneje pa so bila izvedena še dodatna premeščanja. Nove zaposlitve so bile izvedene v skladu s skupnim kadrovskim načrtom, ki ga vodi ministrstvo za javno upravo (MJU). To pomeni, da se kadrovske kvote premeščajo med ministrstvi glede na potrebe, pri čemer pa je za izvajanje nalog dveh obsežnih reform – stanovanjske in za dolgotrajno oskrbo – bilo potrebnih več kadrov. Ministrstvo za solidarno prihodnost bo v prihodnje še naprej zagotavljalo ustrezne kadrovske kapacitete za uspešno izvedbo teh reform,« so še pojasnili.

Na očitke o tem, da je ministrstvo v zadnjem letu namenilo veliko sredstev za zunanje svetovalce ter da so takšni izdatki pogosto neučinkoviti, saj ne prinašajo neposrednih koristi za uporabnike dolgotrajne oskrbe, pa na ministrstvu za solidarno prihodnost pojasnjujejo, da so v letu 2024 za študije, analize in zunanje svetovalce namenili 285.661 evrov. »Ta sredstva so bila namenjena pridobivanju strokovnih mnenj in analiz, ki so ključne za oblikovanje dolgotrajne oskrbe in drugih reform, povezanih s socialnim področjem.« Poleg tega dodajajo še, da bodo vsa sredstva, ki so bila namenjena za študije, analize in svetovalce, imela dolgoročne koristi za izboljšanje kakovosti dolgotrajne oskrbe in ne bodo zgolj porabljena za birokratske namene.