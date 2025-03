Matej Lahovnik opozarja na zapravljivost ministrstva za solidarno prihodnost

Ekonomist Matej Lahovnik v svoji kolumni za Slovenske novice opozarja na neučinkovitost ministrstva za solidarno prihodnost pri vzpostavitvi sistema dolgotrajne oskrbe. Poudarja, da bo treba kmalu začeti plačevati nov prispevek za dolgotrajno oskrbo, čeprav še ni zagotovljeno, da bodo storitve res dostopne vsem upravičencem.

Posebej kritičen je do kadrovske politike ministrstva, kjer je zaposlenih 97 ljudi, od tega jih kar 75 dela na daljavo. Postavlja vprašanje, kaj ti uradniki dejansko počnejo, saj na področju dolgotrajne oskrbe ostaja več odprtih vprašanj kot odgovorov. Lahovnik opozarja, da brez ustreznega kadra in organizacije prispevek ne bo prinesel pričakovanih izboljšav, ampak le dodatno obremenitev za prebivalce.

Prav tako opozarja, da je ministrstvo v zadnjem letu namenilo veliko sredstev za študije, analize in zunanje svetovalce, namesto da bi se osredotočilo na konkretne ukrepe za izboljšanje sistema. Po njegovem mnenju so takšni izdatki pogosto neučinkoviti, saj ne prinašajo neposrednih koristi za uporabnike dolgotrajne oskrbe. Ključno vprašanje ostaja, kako bo ministrstvo zagotovilo zadostno število izvajalcev in kapacitet, da bo sistem dejansko deloval.

Simon Maljevac FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Lahovnik poudarja, da državljani pričakujejo transparentno in odgovorno delovanje institucij, zlasti ko gre za občutljive socialne politike. Kritičen je do pomanjkanja jasnega načrta, kako bo ministrstvo zagotovilo, da sredstva ne bodo porabljena le za birokracijo, temveč bodo resnično izboljšala kakovost oskrbe. V zaključku poziva k večji odgovornosti in učinkovitosti pri izvajanju reform, saj se brez konkretnih rezultatov zaupanje javnosti v tovrstne ukrepe zmanjšuje.

Za odziv na trditve o porabi sredstev za analize in svetovalce smo prosili tudi ministrstvo za solidarno prihodnost, ki ga vodi Simon Maljevac iz stranke Levica.