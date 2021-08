Muženič dobil novo sodno bitko

Sodišče poseglo v razpis

FOTO: Jure Eržen/Delo

Parlamentarna komisija

Delovno sodišče je odločilo, da je vodstvo policijedecembra lani nezakonito premestilo na drugo delovno mesto. O tem, ali se bo vrnil nazaj za direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), pa sodišče še odloča.Odkar je takratni v. d. generalnega direktorja policijepodpisal odločbo, s katero so Darka Muženiča iz nekrivdnih razlogov razrešili z direktorskega mesta NPU, teče tudi več sodnih sporov.Tokrat se je sodna tehtnica vnovič nagnila na Muženičevo stran. Njegov odvetniknam je povedal, da je delovno sodišče v Ljubljani pritrdilo, da je bila Muženičeva premestitev decembra lani nezakonita. Vrniti ga morajo na staro delovno mesto in mu povrniti razliko v plači.Vendar je Muženič še v pričakovanju (sodba naj bi prišla v kratkem), da bo sodišče odločilo tudi o reintegraciji na prvotno delovno mesto, to je na msto direktorja NPU.Travner ga je namreč razrešil s sklicevanjem na zakon o organiziranosti in delu v policiji ter na zakon o javnih uslužbencih. Ta določa, da visokega uradnika nova vlada lahko razreši v enem letu od nastopa funkcije ali od imenovanja, pri tem pa ni treba navesti razlogov za takšno odločitev. A se Muženič s tem ni strinjal, saj trdi, da ni državni uradnik.Pravico je iskal na upravnem sodišču, ki mu je pritrdilo. Razrešitev so odpravili in zadevo vrnili policiji v ponovni postopek. Ker upravno sodišče ni sklenilo, da se mora nezakonito razrešeni direktor vrniti na staro delovno mesto, so na policiji naredili obvod in pohiteli z razpisom za novega direktorja NPU.Med tremi prijavljenimi kandidati (eden pogojev niti ni izpolnjeval) za šefa NPU je bil strokovno primeren, odstavljeni direktor uprave kriminalistične policije, a so se kmalu kot resnične izkazale govorice, da bo NPU vodila, ki naj bi bila blizu vladajoči SDS. NPU zdaj vodi kot v. d.Delovno sodišče v Ljubljani je na Muženičevo pobudo zadržalo izbiro kandidata za vodjo NPU. Muženič v tožbi namreč vztraja, da je po sodbi upravnega sodišča še vedno direktor. Sodišče je izdalo začasno odredbo, saj je ocenilo, da če bi policija direktorja NPU izbrala na podlagi javnega razpisa, ki je bil zaključen 4. novembra lani, bi bila Muženičeva vrnitev na položaj vodje NPU onemogočena.Tudi zaradi kadrovskih rošad v policiji so v opozociji že pred časom sklenili vložiti zahtevo za parlamentarno preiskavo. Rudi Medved nam je pred časom povedal, da je poglavitni razlog, da se je Lista Marjana Šarca odločila vložiti zahtevo za ustanovitev preiskovalne komisije, ohranitev zaupanja državljank in državljanov v slovensko policijo.»Z nastavitvijo strankarskih in stranki zvestih kadrov na vsa ključna mesta v sistemu policije prehajamo v fazo, ko je policija tako rekoč že politično obvladana. Minister Hojs je svojo politično funkcijo pomešal s funkcijo direktorja policije, tako da je novi, zdaj že tretji direktor policije v zadnjem letu,, končno tista prava podaljšana roka ministra,« je še dodal med drugim.