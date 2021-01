Na avtocesti A1 s 15. januarjem za tovornjake prepovedano prehitevanje

Prepoved prehitevanja za težka tovorna vozila na avtocesti med Šentiljem in Koprom (A1) bo začela veljati s 15. januarjem, so v nedeljo na twitterju zapisali v Prometno-informacijskem centru za državne ceste. Prepoved prehitevanja bo veljala čez dan, v nočnem času bodo tovornjaki še vedno lahko prehitevali. Tovornjaki, težji od 7,5 tone, na avtocesti med Koprom in Šentiljem ne bodo smeli prehitevati med 6. in 18. uro. Bodo pa čez dan še vedno lahko prehitevali na odsekih, kjer so trije vozni pasovi, torej tudi pas za počasna vozila.Po pojasnilih Darsa sicer že zdaj na nekaterih avtocestnih odsekih velja, da tovornjaki ne smejo prehitevati med jutranjo in popoldansko prometno konico. Ob tem je prehitevanje za tovornjake popolnoma prepovedano v predorih in na razcepih pa tudi na nekaterih mestnih obvoznicah.Odseki, kjer je že zdaj v prometnih konicah prepovedano prehitevanje, so označeni s prometno signalizacijo, nadzor nad kršitvami pa izvaja policija. Globa za kršitelje znaša 300 evrov.Prepoved prehitevanja za tovornjake na avtocesti A1, ki je najbolj obremenjena s tovornim prometom, je v začetku lanskega novembra napovedal minister za infrastrukturo, ki je pri tem poudaril, da bodo tako zagotovili boljšo pretočnost in večjo varnost. Večjo varnost si je sicer obetati tudi po uvedbi avtocestne policije, ki bo po napovedih vzpostavljena v začetku letošnjega leta.