Začel se je 17. blejski strateški forum

14.08 V festivalno dvorano Bled je že prispela večina gostov, med njimi tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Zaradi zamude, ki je posledica prometnega kolapsa na Bledu, niti predsednica komisije niti slovenski predstavniki niso dajali izjav pred začetkom otvoritvene slovesnosti.

V ospredju letošnjega foruma bodo vprašanja, ki jih je odprla ruska agresija na Ukrajino. Foto: Leon Vidic/Delo

Daljšo izjavo je po prihodu v festivalno dvorano dal hrvaški premier Andrej Plenković, ki se je danes sestal s slovenskim premierom Robertom Golobom in ministrico za zunanje zadeve Tanjo Fajon. O bilateralnih odnosih, ki da so dobri in da državi zdaj delata na temah, ki ju povezujeta. Predvsem energetiki.

14.00 Bled danes in jutri gosti že sedemnajsto izvedbo blejskega strateškega foruma, na katerem bo sodelovalo več kot 160 politikov, diplomatov, analitikov in drugih strokovnjakov.

Mednarodne konference, ki se je skozi leta spremenila v enega od osrednjih zunanjepolitičnih dogodkov v regiji, se bo prvič udeležila tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, ki bo skupaj s predsednikom republike Borutom Pahorjem osrednja govornica foruma.

Med vidnejši gosti sta predsednika Finske in Moldavije, premiera Hrvaške in Albanije, predstavniki evropskih institucij ter šestnajst zunanji ministrov. Na Bled je tokrat prispel tudi nekdanji britanski premier Tony Blair.