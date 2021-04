Na dializnih oddelkih brez dodatkov

Nepravične razlike

Sindikalistu Mihi Benetu se ne zdi pošteno, da njihovi člani na dializnih oddelkih od oktobra niso upravičeni do dodatkov iz interventne zakonodaje. Foto: Facebook Zbornice - Zveze

, predsedniku sindikata Medicinskih sester Florence (Pergam), se ne zdi pošteno, da njihovi člani na dializnih oddelkih od oktobra niso upravičeni do dodatkov iz interventne zakonodaje, čeprav delajo v sivi coni in so vsak dan v stiku z zunanjimi pacienti. V zvezi s tem je že poslal zaprosilo na ministrstvo za zdravje, kjer pa so ga zavrnili. Benet se ne čudi, da vse več medicinskih sester zapušča bolnišnice in odhaja na bolje plačana in lažja delovna mesta, četudi v trgovine.Ko je Benet leta 1995 začel delati na dializnem oddelku v ljubljanskem kliničnem centru, je bilo tam 83 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, zdaj jih je skoraj pol manj, pacientov pa je še enkrat več kot v času njegovih začetkov. Kader je vse bolj nezadovoljen tudi zaradi dejstva, da so pri razdeljevanju denarja ostali večkrat prezrti.Medtem ko so interventni dodatek v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače delili tudi plačni skupini J oziroma v ljubljanskem kliničnem centru nekaterim zaposlenim v podpornih službah , ki bolnikov s covidom-19 niso videli od blizu, pa tega niso priznali osebju na dializi, kjer se vsak trenutek lahko srečajo s potencialno okuženo osebo. »Fluktuacija oseb pri nas poteka 24 ur na dan, zato je možnost za okužbo s covidom-19 zelo velika,« je opisal Benet.Po njegovih besedah nimajo nikjer na dializnih oddelkih po Sloveniji plačanega drugega dodatka, razen tistega po kolektivni pogodbi, ki za epidemiološke razmere predvideva dodatnih 65 odstotkov plačila urne postavke osnovne plače.V prvem valu so dobili nekaj interventnega dodatka, zato sogovornika čudi, da ga v drugem valu ne: »Sploh zato, ker je dializa opredeljena kot siva cona.« Oseb, ki bi bile do njega upravičene, je okoli 200.Pisal je na ministrstvo za zdravje, od koder so odgovorili, da dializni oddelek ni oddelek bolnišnic, delovišče, ki ga v sklepu o izplačilu dodatka lahko določijo kot takšnega, ki ga opredeljuje 56. člen zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19, zato do tega dodatka zaposleni na dializnih oddelkih niso upravičeni. Benetu se kljub zavrnilnemu odgovoru zdi, da si medicinske sestre in tehniki zaslužijo ponoven razmislek o plačilu dodatkov iz interventnega ukrepa drugega vala.Kot da to ne bi bilo dovolj, so na dializnem oddelku v ljubljanskem kliničnem centru za marec prejeli precej nižji osebni dohodek, kot so ga v precej krajšem februarju. Zakaj se je to zgodilo, bo znano v prihodnjih dneh.