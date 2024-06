Bodo obravnavali tudi poziv k odstopu direktorja Bojana Zalarja?

Danes poteka seja sveta zavoda Univerzitetne psihiatrične klinike (UPK) Ljubljana. Sklicana je bila že za 3. junij, a so jo preložili, saj so čakali na končno poročilo komisije za sistemski nadzor. Tega je ministrstvo za zdravje izvedlo po prijavi očitkov o domnevnem nasilju nad pacienti. Na 210 strani dolgo poročilo se je vodstvo klinike odzvalo na 64 straneh.

Na današnji seji bodo obravnavali omenjeno poročilo v delu, ki se veže na poslovanje, in odzivno poročilo klinike. Poleg tega bodo svetniki odločali o sprejetju pravilnika o notranjih nadzorih, začeli bodo postopek izbire revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov klinike za leto 2023 in določili znesek, do katerega lahko direktor samostojno odloča skladno z določbami statuta. Obravnavali bodo tudi odpovedi delovnih razmerij iz krivdnih razlogov.

S tem, da bo odpuščen znani psihiater Andrej Kastelic, na svetu zavoda namreč niso bili seznanjeni, prav tako jim niso bili poznani razlogi za to. Zato so vodstvu klinike, na čelu katerega je Bojan Zalar, naložili, naj pojasni odhode zaposlenih. Poleg Kastelica so v zadnjem letu zaradi hujših kršitev odpustili še dve osebi, ena od njih je bila finančnica.

Svetu zavoda predseduje Tomaž Subotič, ki pa bo danes seji prisostvoval na daljavo. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Upravni odbor Zveze organizacij pacientov Slovenije je na ponedeljkovi seji soglasno sprejel sklep, da bo ministrstvu za zdravje predlagal, da v imenu države kot ustanovitelja svet zavoda pozove k odpoklicu vodstva Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Ali bodo ta poziv obravnavali na današnjem svetu, ni znano, lahko pa se ga bodo dotaknili v zadnji točki, ko so na dnevnem redu pobude, predlogi in vprašanja članov Sveta UPK Ljubljana.