Na dopust ne glede na sluz ali vreme

V nadaljevanju preberite:

»Če smo imeli junija zaradi slabega vremena več odpovedi gostov, ki so rezervirali predvsem ob koncih tedna, se ta mesec obeta stabilnejša turistična sezona. Ljudje namreč težje spreminjajo svoje dopustniške načrte,« pove Aleksander Pinter iz podjetja Eurotas hoteli.

Po sogovornikovih besedah za zdaj še opažajo, da se hitreje polnijo cenejše nastanitve – tako imajo nekoliko bolje zasedena hotela v Fiesi in Portorožu kot pa v Piranu – kar ni ravno običajno. Pričakujejo pa, da se bo to kmalu obrnilo. »Natančnejšo analizo bomo še naredili, a verjetno je to vsaj delno mogoče pripisati upadu gostov iz nemško govorečih držav zaradi nogometnega prvenstva,« oceni. Kot doda, bo treba tudi proučiti učinek stečaja enega večjih nemških organizatorjev potovanj FTI Touristik, ki se je zgodil tik pred začetkom poletne sezone.

Niso pa zasledili tega, da bi gostje manj prihajali zaradi sluzenja morja. »O tem nas sicer veliko sprašujejo in hotelsko osebje jim pojasni, da gre za naravni pojav, ki ni zdravju škodljiv. Priporočamo jim obilnejše tuširanje, v našem portoroškem hotelu jih lahko usmerimo tudi na zunanji bazen. Glede na to, da morje enako sluzi v sosednji Hrvaški in Italiji, se s tem pač sprijaznijo,« pravi.

Kaj kažejo podatki o obisku portoroškega turističnega združenja? Kako pa sezono začenjajo na Hrvaškem?