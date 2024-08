Na Edvarda Rusjana je naša država pozabila

»Grob svetovnega pionirja letalstva slovenskega rodu Edvarda Rusjana, ki je pokopan v Beogradu, je zanemarjen, zapuščen. Na plošči se niti ne vidi več, kdo je v njem pokopan. To je klofuta vsem nam, ki smo darovali svoj čas in denar za to, da smo uredili grob te zgodovinske osebnosti slovenskega rodu,« je povedal Ernest Ferk, predsednik Združenja ljubiteljev letalstva Edvard Rusjan Brežice. Kdo naj bi skrbel za grob?