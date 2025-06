Na evropskem tožilstvu potrdili preiskave zaradi goljufije evropskih sredstev

Z Evropskega javnega tožilstva (EPPO) so danes sporočili, da je slovenski Nacionalni preiskovalni urad (NPU) ta teden v njihovem imenu opravil več preiskav zaradi suma poskusa in storitve goljufije pri dodeljevanju subvencij iz sredstev EU v vrednosti več kot 25 milijonov evrov.

Preiskave so, kot so pojasnili, potekale na več lokacijah v Sloveniji, osredotočene pa so bile na osumljence in podjetja, o katerih domnevajo, da so v prijavah na dva ločena javna razpisa, ki ju upravlja agencija Spirit, navedli napačne ali zavajajoče informacije.

Preiskava poskusa goljufije se nanaša na javni razpis, ki ga je financiral Sklad EU za pravičen prehod in je bil namenjen spodbujanju gospodarskega prestrukturiranja v dveh slovenskih premogovniških regijah, so pojasnili v sporočilu za javnost. Kot smo poročali včeraj, so bile preiskave povezane z afero, ki je februarja izbruhnila po sporni razdelitvi subvencij za prestrukturiranje Šaleške doline in Zasavja.

Podjetji sta prejeli nepovratna sredstva v višini deset milijonov in 9,7 milijona evrov, so zapisali, vendar nista razkrili, da sta povezani, kar je ključna omejitev v pravilih o financiranju. Da bi obšli to pravilo, so osumljenci domnevno spremenili lastništvo in ime podjetja ter tako poskušali prikriti povezanost. Ker so to odkrili, še preden so jima izplačali sredstva, so bila ta naknadno razveljavljena.

NPU je preiskave izvedel v imenu evropskega javnega tožilstva. FOTO: Blaž Samec

Druga preiskava se nanaša na javni razpis, ki se financira iz instrumenta EU za oživitev gospodarstva in odpornost in je namenjen podpori naložbam v produktivnost in konkurenčnost. Eno od podjetij v preiskavi je prejelo nepovratna sredstva v višini več kot 5,56 milijona evrov, pri tem pa obstaja sum, da je predložilo napačne informacije ali prikrilo ključna dejstva v zvezi z načrtovanim gradbenim projektom, vključno z lastništvom zemljišča, velikostjo stavbe, stroški gradnje in nakupom opreme. Podjetje je del sredstev, 41.300 evrov, prejelo, preden so bila ugotovljena neskladja.

Medtem ko ne EPPO ne slovenska policija podrobnosti nista razkrila, je portal Necenzurirano poročal, da so preiskovalci obiskali podjetnika Tadeja Von Horvatha, enega od glavnih akterjev afere in lastnika podjetja Vonpharma, ki mu je javna agencija Spirit na razpisu odobrila skoraj deset milijonov evrov nepovratnih sredstev. Preiskavo naj bi opravili tudi pri njegovem sorodniku Mihi Tetičkoviću, ki mu je Von Horvath tik pred objavo razpisa prodal podjetje Vital QI. Tudi temu je Spirit pozneje na razpisu odobril skoraj deset milijonov evrov subvencij.

Za kaznivo dejanje goljufije na škodo Evropske unije je predpisana kazen od enega do osem let zapora.