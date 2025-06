Musk grozi z ukinitvijo dragona, senat zahteva več denarja za Naso

Trumpova administracija je močno razburila s predstavitvijo izjemno skromnega proračuna za Naso. Ameriški vesoljski agenciji je namreč za proračunsko leto 2026 namenila le dobrih 17 milijard evrov, posledično bi morala agencija ukiniti okoli 40 odprav, močno na udaru bo tudi program Artemis. Proračun predvideva ukinitev rakete SLS in kapsule orion po treh poletih (to pomeni po Artemis 3, ko je predviden pristanek na Luni), nato naj bi se za pot do Lune oprli na komercialna plovila. Seveda zdaj sledijo pogajanja in v senatu so se že pokazala nasprotovanja Trumpovemu predlogu.

Pomembno vprašanje pri vsem tem pa je seveda, kako bo na širšo vesoljsko industrijo vplival spor med predsednikom Donaldom Trumpom in Elonom Muskom, ustanoviteljem podjetja SpaceX. Spomnimo še, da je po Muskovem odhodu iz Bele hiše odletel tudi Jared Isaacman, ki je bil tik pred potrditvijo, da postane novi šef Nase. Milijarder je imel široko podporo v industriji in so enotnega mnenja, da je bila Trumpova poteza slaba za Naso.

Senat bi dodal še devet milijard

Predsednik senatnega odbora za trgovino, znanost in promet Ted Cruz iz republikanskih vrst je na seji predstavil predlog, da bi v usklajevanju proračuna dodali dobrih devet milijard evrov, ki bi jih agencija lahko porabila za človeške posadke in znanstvene odprave; sredstva bi bila na voljo za porabo do proračunskega leta 2032. Največji del paketa, slabe štiri milijarde evrov, bi bilo po predlogu senata namenjenih proizvodnji rakete SLS za odpravi Artemis 4 in 5.

Dodatne dve milijardi bi bilo namenjenih za dokončanje lunarne postaje Gateway, ki jo je Trumpov predlog preprosto ukinil. Nekaj manj kot 20 milijonov evrov bi po senatnem predlogu dodali še za razvoj oriona za odpravo Artemis 4. Po predlogu bi nekaj manj kot 700 milijonov evrov namenili financiranju razvoja telekomunikacijskega satelita Mars Telecommunications Orbiter, ki bi deloval kot relejni satelit pri odpravi pobiranja vzorcev z Marsa. Ta odprava je po Trumpovem proračunu ukinjena. Dodatna sredstva bi senat namenil še Mednarodni vesoljski postaji, pa za posodobitve Nasinih centrov Kennedy, Johnson, Marshall in še nekaterih drugih. To je del predloga, senat predlaga dodatna sredstva tudi za projekte na področju podnebnih sprememb in okolja pri upravi za ozračje in oceane NOAA.

V katero smer bo šla ameriška vesoljska politika, je težko napovedovati, sploh po odmevnem sporu med Trumpom in Muskom. Oba sta zagovarjala, da se je treba osredotočiti na pošiljanje ljudi na Mars. V Beli hiši pravijo, da Trump še naprej vztraja pri ideji »prvi Američan na Marsu«. Ni pa nujno, da bodo idejo podprli tudi v kongresu.

Subvencije za SpaceX

Ljubezni med Trumpom in Muskom je konec in zdaj sledi pranje umazanega perila v javnosti oziroma na družbenih omrežjih. Musk je udaril z vsemi topovi, Trump vrača udarce. Med drugim je Trump na svojem omrežju Truth Social zapisal, da je Muska prosil, naj odide. K temu pa dodal, da bi Združene države lahko prihranile denar, če bi preklicale vladne pogodbe in subvencije, dodeljene Muskovim podjetjem. »Vedno sem bil presenečen, da Biden tega ni storil!«

Musk, čigar SpaceX je trenutno najpomembnejši izvajalec za Naso, je hitro vrnil: »Glede na izjavo predsednika o preklicu vladnih pogodb bo SpaceX takoj začel z razgradnjo svojega vesoljskega plovila dragon.«

To seveda pomeni, da bi ZDA ostale brez edinega lastnega prevoznega sredstva za astronavte. Ko je SpaceX leta 2020 uspešno izstrelil dragona s posadko, so se ZDA po skoraj desetletju otresle ruske nadvlade – Rusija je namreč s sojuzom imela edino ustrezno plovilo za prevoz ljudi.

SpaceX je trenutno najpomembnejši izvajalec za Naso FOTO: Chandan Khanna AFP

Če Musk misli resno (bolj verjetno je, da pač oba vročekrvna gospoda blefirata), bi z opustitvijo dragona, ZDA ostale brez prevoznega sredstva v vesolje ravno v času, ko se promet v vesolje in nazaj gosti. Tu je sicer še Boeing, ampak njihov starliner je še vedno v fazi razvoja in še nekaj mesecev ne bomo videli vnovičnega poleta, po lanskem fiasku, ko je moral ravno dragon reševati »ujeta« astronavta Sunito Williams in Butcha Wilmora. Dragona podjetje sicer ponuja tudi vesoljskim turističnim agencijam, ravno prihodnji teden bodo z njim poleteli zasebni astronavti Axiom, ki se bodo parkirali na vesoljski postaji.

Dragon obstaja tudi v tovorni različici, poleg tega imajo ZDA na voljo le še vesoljsko plovilo Cygnus družbe Northrop Grumman. Če bi Nasa prekinila pogodbe s Spacexom, bi to pomenilo konec mednarodne vesoljske postaje (ISS), so zapisali pri ArsTechnica.

To seveda ni edina pogodba, ki jo ima vlada s Spacexom. Med drugim Nasa financira program Starship, ta vesoljska ladja je namreč pomemben del programa Artemis. Če bo vse potekalo po načrtih, bo starship leta 2027 v okviru misije Artemis 3 s posadko pristal na Luni – astronavte bo do Lune pripeljala raketa SLS v kapsuli orion, potem pa se bodo astronavti presedli v starship in pristali ter nato znova vzleteli. Nasa je pristajalni modul naročila tudi pri podjetju Blue Origin, vendar za zdaj ne kaže, da bi bil razvit v nekaj letih. Poleg tega SpaceX razvija plovilo za varno odstranitev ISS iz orbite po letu 2030.

Muskovo vesoljsko podjetje je tudi eden od dveh glavnih izvajalcev za ameriško vojsko, da njihove satelite dostavlja v orbito. Drugi ponudnik - United Launch Alliance se po poročanju ArsTechnice sooča s težavami pri certificiranju nove rakete vulcan, ameriška vojska je tako že začela seliti odprave z vulcana na Spacexove rakete, ki so preizkušene in zanesljive.

Razlog, da Biden teh pogodb ni prekinili, je pravzaprav precej preprost: SpaceX je zagotavljal storitve po nižji ceni in v hitrejšem času kot konkurenti, so zapisali pri ArsTechnici. Če bi Trumpova administracija prekinila sodelovanje z Muskovim podjetjem, bi še bolj na široko odprla vrata Kitajski, ki je že tako ali tako v vzponu na vseh področjih