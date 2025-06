UKC: Zastrupljeni trije najstniki, med simptomi bruhanje in pet dni zamračenosti

V ljubljanskem UKC so obravnavali zastrupitev mladoletnika, ki je zaužil pokajoče kristale z okusom jagode, ki se v Ljubljani prodajajo kot Dynamite Popping Candy.

Laboratorijska analiza je pokazala, da so vsebovali polsintetični kanabinoid, ki predstavlja resno tveganje za zdravje, so poudarili na ministrstvu za zdravje in DrogArtu. Popoldan so v UKC o sprejemu mladoletnika posredovali več podatkov.

»Na Pediatrično kliniko je bila maja letos sprejeta mladoletna oseba, stara malo manj kot 14 let. Mladoletnik je zaužil semisintetični kanabinoid. Ob sprejemu je bruhal, prisotna je bila kvalitativna motnja zavesti (zamračenost), ki je trajala pet dni. Ob tem je bil mladostnik ves čas vitalno stabilen,« je sporočila Andreja Comino iz UKC.

Dolgotrajnejša kvalitativna motnja zavesti

»Pred tem sta bila v podobnem stanju sprejeta tudi dva mladostnika podobne starosti, ki sta semisintetični kanabinoid vdihavala in ne zaužila kot v tem primeru. Njuno klinično stanje je bilo podobno, prav tako tudi trajanje simptomov. Razen nadomeščanja tekočin in nadzora drugi ukrepi niso bili potrebni,« je dodala.

Kot je še navedla, imajo polsintetični kanabinoidi (semisintetični kanabinoidi) podobno strukturo kot tetrahidrokanabinoid THC, zaradi nekaj kemičnih modifikacij pa je njihov učinek dolgotrajnejši in še posebej v primeru oralnega vnosa nepredvidljiv. V primeru otrok, sprejetih na Pediatrično kliniko, je šlo predvsem za dolgotrajnejšo kvalitativno motnjo zavesti ob sicer stabilnih življenjskih znakih.

»Pri zaužitju večjih odmerkov lahko tako kot pri naravnem kanabisu pride do motenj dihanja, povišanja krvnega tlaka, pospešenega utripa, agitacije, delirija, anksioznosti bolečine v prsnem košu, akutne okvare ledvic, psihoze in kognitivne motnje – učinki pa so običajno dolgotrajnejši in hujši,« je še zapisala.

Staršem v UKC svetujejo, da se s svojimi otroki odkrito pogovarjajo o nevarnosti zaužitja snovi, ki vsebujejo THC v kakršni koli obliki. »Pomembno je, da jim jasno razložijo, kaj lahko THC povzroči, če ga zaužijemo. Prav tako svetujemo, naj bodo starši aktivno vključeni v življenja svojih otrok in se zanimajo za to, kje se njihovi otroci gibljejo in s kom se družijo. Vsekakor pa naj bodo svojim otrokom vzor – naj sami ne uživajo škodljivih substanc.«